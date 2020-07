Aislada la alcaldesa Carmen Yulín tras compartir con una persona positiva a COVID-19

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz informó que se encuentra aislada y se realizó la prueba de coronavirus, esto luego de haber con una persona que arrojó positivo al COVID-19.

"En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realice la prueba dado el número de días que había transcurrido", indicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dijo que al encontrarse con esa personas ambas utilizaban mascarillas. También afirmó que se siente bien de salud.

"Hasta no recibir el resultado estaré trabajando desde mi hogar. TODOS debemos estar atentos y usar mascarilla en TODO momento y lavarnos las manos con frecuencia", agregó la alcaldesa, quien también es precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Bathia suspende actividades de campaña

Por otro lado, hoy el también precandidato del PPD a la gobernación Eduardo Bathia anunció la suspensión de sus actividades de campaña y que también se haría la prueba coronavirus, tras haber compartido con el representante popular José “Conny” Varela Fernández, quien dio positivo al virus.

"Luego de la información del resultado positivo del compañero Conny Varela, estoy tomando las medidas de aislamiento en mi casa y estaré haciéndome la prueba de rigor de inmediato. He suspendido todas las actividades presenciales de campaña hasta nuevo aviso", sostuvo Bathia en una declaración escrita.

Hoy el representante José "Conny" Varela informó que había arrojado positivo a la prueba molecular de COVID-19. Este participó en el evento de endoso a Bathia, donde hubo empleados municipales y personal del partido, confirmó el representante en entrevista con Metro Puerto Rico.

