Puertorriqueño de la zona sur visitó “pubs” a sabiendas de tener COVID-19

El gobierno estadounidense prohibió a un joven de la zona sur abordar un avión tras salir positivo a la prueba de coronavirus, quien además, ya conocía que tenía la enfermedad y aún así visitó clubes nocturnos.

Según reportó Telemundo, una carta del Departamento de Seguridad Nacional y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) le advirtieron que es un riesgo para la salud y seguridad y estaba en la lista de personas que tiene prohibido viajar en avión o cualquier vehículo.

"Como se sentía bien se fue a tres pubs, infectó gente en los pubs, le dijeron que eso no podía ser. Su solución era, 'pues me monto en un avión y me voy', pero le dijeron que eso no funcionaba así”, manifestó el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, a Telemundo.

El acceso al joven se tuvo por el sistema de rastreo.

