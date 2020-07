No prevén crisis hospitalaria ante aumento en pacientes de COVID-19

Pese a que hoy el Departamento de Salud (DS) reportó la mayor cantidad de hospitalizaciones por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, la gobernadora Wanda Vázquez señaló que de momento no se reconsiderará la posibilidad de habilitar otros espacios con camas para atender pacientes del virus, al entender que el sistema de salud se mantiene estable.

En su ‘dashboard’, el DS informó hoy que los pacientes hospitalizados ascendían a 206, 47 más de los que se anunciaron ayer. La cifra mayor que se había registrado previamente era de 201, el 30 de abril.

Sin embargo, la primera ejecutiva puntualizó que todavía el sistema hospitalario cuenta con capacidad para atender adecuadamente los casos nuevos y no se espera que el repunte de contagios confirmados coloque en una posición precaria al aparato de salud.

“Todas las mañanas revisamos y esta mañana los hospitalizados estaban en la misma cantidad en términos de por ciento, en un 2%. Todavía está en un por ciento manejable por el Departamento de Salud. Está en un 2% hospitalización, un 2% ICU (camas de intensivo) y un 1% (el uso) de ventiladores. En ese respecto, como parte del análisis y las recomendaciones que haga el ‘task force’, vamos a evaluar todas las posibilidades. En este momento, la recomendación del secretario de Salud es que el sistema de salud no está comprometido. No empece a ello, vamos a tener disponible todas las alternativas que sean necesarias en caso de que no se pueda controlar, que no creo, porque se están tomando las medidas para que se pueda controlar”, dijo Vázquez.

De acuerdo con el ‘dashboard’, el país cuenta con 9,800 camas de hospital “activas”, 642 camas de intensivo para adultos y 1,140 ventiladores de adultos. Hasta hoy, había 14 camas de intensivo ocupadas por pacientes de Covid-19 y nueve ventiladores en uso por personas que combaten la enfermedad.

En un momento dado, el gobierno contempló habilitar espacios tales como la base Roosevelt Roads y el Centro de Convenciones de Miramar para que sirvieran como hospitales donde se atendiera exclusivamente a pacientes del virus.

Por otro lado, Vázquez afirmó que la reportada escasez de reactivos para procesar pruebas moleculares de Covid-19 no resultará en una disminución en la cantidad de muestras diarias analizadas, si bien ayer el secretario de Salud, Lorenzo González, admitió ayer que Laboratorios Borinquen y otros laboratorios de referencia confrontaban problemas de inventario.

De acuerdo con la primera ejecutiva, el país mantendrá su capacidad de administrar y procesar cerca de 4,000 pruebas diagnósticas al día.

“Ayer precisamente eso era parte de la presentación que nos hicieron los expertos allí. Las pruebas se van a seguir haciendo. Hay suficientes (reactivos) para que se sigan haciendo las 4,000 pruebas diarias que más o menos se están haciendo desde hace varios meses. Sí hay una escasez de reactivos pero las pruebas que se están haciendo son para poder responder a la demanda de nuestra población. Vamos a trabajar para ayudar a Laboratorios Borinquen a que pueda tener los reactivos lo antes posible al igual que a los demás laboratorios. Eso se está trabajando directamente el CDC (Centro para la Prevención y Control de Enfermedades) y el gobierno federal”, aseguró Vázquez.