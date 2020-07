Agencias de Gobierno serán "territorio" de Wanda Vázquez según su director de campaña

El director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila, aseguró que las agencias de Gobierno serán “territorio” político de la mandataria el próximo 10 de agosto, día después de las primarias en Puerto Rico.

“El 10 de agosto todas las agencias de Puerto Rico se convierten en territorio de Wanda Vázquez Garced”, dijo Dávila en una actividad de campaña con servidores públicos identificados como novoprogresistas en la Asociación de la Policía y de la que Metro tuvo acceso a una grabación.

En la misma actividad, la cual la mandataria participó ayer pese haber notificado que no estaría realizando eventos que agrupen multitud de personas, Dávila solicitó a los empleados públicos que colaboren con la campaña de la ejecutiva.

“Aquellos servidores públicos que todavía nos puedan ayudar sirviendo de movilizadores, o sirviendo de funcionarios, se lo vamos agradecer”, comentó.

Te recomendamos:

Por otro lado, el director de campaña de Vázquez comentó que se necesita convertir el apoyo en la calle en votos ya que con endosos del líderes del Partido Nuevo Progresista no se ganan elecciones.

“Se gana con votos, no se gana con endosos del liderato del Partido. El Partido Nuevo Progresista nos pertenece a todos, no a un grupito. Wanda Vázquez no está buscando endosos, el líder que por convicción la quiera endosar, perfecto, bienvenido sea”, expresó.

Dávila pidió a los empleados públicos que lleven el mensaje a los lugares que frecuentan ya que asegura que “Puerto Rico se merece tener a Wanda Vázquez cuatro años más”.

En su discurso, Dávila recordó como la actual mandataria llegó al poder tras la renuncia de Ricardo Rosselló y la decisión del Tribunal Supremo declarando inconstitucional la gobernación de Pedro Pierluisi.

“Por disposición de la constitución de Puerto Rico le tocó ser Gobernadora, no intentó apoderarse ilegalmente de Fortaleza”, expresó en referencia a su contrincante primarista del PNP, Pedro Pierluisi.

El próximo 9 de agosto se estará celebrando las primarias en Puerto Rico donde los dos partidos principales, Popular Democrático y Nuevo Progresista, estarán participando para escoger quien será su próximo candidato a la gobernación para las elecciones generales.