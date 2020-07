Se reúnen comisionados sobre denuncia de exclusión candidaturas del MVC

A raíz de las denuncias presentadas por el Movimiento Victoria Ciudadana por la alegada comisión de delitos electorales contra Ángel L. Rosa Barrios, secretario de la Comisión, el juez Juan E. Dávila, presidente de la CEE convocó a una reunión de la Comisión en pleno para la mañana de hoy lunes.

La reunión fue convocada para atender una petición de cese y desista enviada el viernes pasado por el licenciado Olvin Valentín, comisionado electoral del MVC, contra el secretario de la Comisión, mediante la cual se le exigió que desistiera de obstruir ilegalmente las actividades electorales de las candidatas y los candidatos del Movimiento.

Valentín además, le envió una misiva al juez Dávila para que deje sin efecto la certificación expedida ilegalmente por el secretario de la CEE.

“Durante la reunión pudimos corroborar que la certificación expedida ilegalmente por el Secretario de la Comisión se hizo a instancias del Partido Popular a través de su comisionado electoral alterno”, sostuvo el licenciado Valentín.

“Quedó demostrado, contrario a lo alegado públicamente por el Partido Popular que no existe sentencia alguna que anule las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana, tampoco se alberga duda sobre la ilegalidad de la expedición de la certificación que pretende anularlas, pues el secretario de la CEE no puede revocar una resolución del presidente. Pero la revelación más importante en esa reunión fue el hecho de que el secretario expidió la certificación ilegal en respuesta a instancias del Partido Popular. Esta tarde le pedimos al secretario que nos entregue copia de todas las comunicaciones recibidas de parte del PPD, una vez recibidas continuaremos con la evaluación para determinar las acciones que tomaremos. No vamos a consentir que sigan actuando impunemente y que le sigan mintiendo al País”, añadió Valentín.

Sin embargo, el asunto aún no se ha resuelto, pues los comisionados acordaron aplazar la votación hasta mañana pasado el mediodía. Valentín señaló que “luego de una extensa discusión en la que se evaluaron los planteamientos presentados, se solicitó bajo una regla que permite prorrogar una votación por un período de hasta 48 horas- que la votación se lleve a cabo mañana a la una de la tarde”.

El 26 de mayo de 2020 el juez Dávila certificó las candidaturas del MVC mediante resoluciones que cuentan también con la firma de Rosa Barrios, secretario de la Comisión. “Como hemos reiterado públicamente, todas las resoluciones que certifican a nuestros candidatos y candidatas indican que Rosa Barrios examinó la certificación del MVC, que las verificó con La Unidad de Radicaciones de Candidaturas de la CEE, que las candidatas y candidatos han satisfecho los requisitos legales y constitucionales, que son candidatos únicos para sus respectivos puestos electivos por el MVC y que él recomienda su certificación. Estas resoluciones no fueron revisadas judicialmente, por lo cual son finales y firmes y no pueden ser revocadas, mucho menos por el secretario, quien no tiene facultad en ley para hacerlo”.

La controversia surgió porque el pasado 6 de julio, Rosa Barrios expidió una certificación mediante la cual pretende declarar nulas las 29 candidaturas incluidas en una lista anejada a la certificación con fecha del 1 de julio. Esa certificación revocaría las resoluciones emitidas por el juez Dávila, presidente de la CEE. “Hoy tampoco existe duda de que la certificación fue expedida por iniciativa del PPD” concluyó Valentín.