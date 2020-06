Gobierno va al Tribunal Supremo a defender las escoltas de Ricardo Rosselló

Orlando Aponte Rosario, quien radicara un recurso legal contra el comisionado de la Policía, Henry Escalera por proveer escoltas a la familia Rosselló, inicialmente fuera de Puerto Rico y luego cuando Beatriz Rosselló viajó a la Isla con sus hijos, aseguró que el Gobierno fue hasta el Tribunal Supremo para defender estas escoltas.

Luego de una decisión del Tribunal de Apelaciones que tenía el efecto de que la demanda se viera en su fondo, el Departamento de Justicia acudió al Tribunal Supremo, lo que abre la puerta a que los Rosselló reciban protección con recursos del Estado.

Aponte Rosario indicó a Metro que tras las protestas que desembocaron en la renuncia de Ricardo Rosselló, y luego que Pedro Pierluisi fuera gobernador, este último concedió a la familia Rosselló un derecho de escoltas fuera de la Isla.

Tras esa decisión, Aponte Rosario presentó su demanda para impedir las escoltas. En ese recurso Aponte Rosario alega que Rosselló no puede recibir escoltas porque la definición de exgobernador es "aquella persona que haya ocupado el cargo de Gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término".

Además, este explicó que el recurso que presentó era para que Escalera le quitara las escoltas a Rosselló. Aponte Rosario agregó que la ley prohibe las escoltas en Estados Unidos, a menos que sea una situación de un gobernante vigente.

Mientras, el denunciante expuso que las escoltas "cuando vienen a Puerto Rico se las dan, cuando voy al tribunal se las quitan y entonces dicen 'ah, es académico porque ahora mismo no las tiene"".

Aponte Rosario recordó que el Tribunal de Apelaciones había revocado la decisión previa que establecía que el recurso para quitar la escolta a Rosselló era académico.

"El caso no era académico, el caso realmente a modo de excepción se debía ver en sus méritos. Y el Departamento de Justicia en lugar de acatar ese mandato y hacer cumplir las leyes va al Tribunal Supremo de Puerto Rico a defender las escoltas de Rosselló", puntualizó.

Sin embargo, pese a que el Apelativo había revocado la decisión que el caso era uno académico, el Departamento de Justicia llevó el caso hasta el Supremo de Puerto Rico radicando un Ceritiorari con la intención de que se valide la postura de Primera Instancia.

Finalmente, Aponte Rosario expuso que se opondrá a esa nueva defensa de las escoltas del renunciante gobernador Rosselló, ya que al no tener una decisión final, de la Familia Rosselló regresar a Puerto Rico se le podría asignar agentes de la Policía como escoltas.

Lee el documento aquí:

NOT. ELECTRÓNICA-CERT- ORLANDO APONTE V. HENRY ESCALERA by Metro Puerto Rico on Scribd

