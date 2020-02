Apelativo mantiene vivo caso que impugna escoltas a los Rosselló

El Tribunal de Apelaciones revocó la desestimación del Tribunal de Primera Instancia en la demanda de unos abogados para impugnar la asignación de escoltas al renunciante gobernador, Ricardo Rosselló y su familia, lo que mantiene vivo el pleito que ahora debe regresar a la corte inferior.

Un panel de jueces de Apelaciones concluyó que el caso no es académico, razón por la que el Tribunal de Primera Instancia había desestimado el pleito. El caso debe retornar al foro de instancia para determinar si el demandante tiene legitimación activa y de así concluirse, entrar a la evaluación sobre si Rosselló tiene derecho a las escoltas.

Los jueces del panel de Apelaciones fueron: Carlos Vizcarrondo Irizarry, Felipe Rivera Colón y Nery Adames Soto. El demandante es Orlando José Aponte Rosario, quien radicó el recurso legal contra el comisionado de la Policía, Henry Escalera por proveer escoltas a la familia Rosselló, inicialmente fuera de Puerto Rico y luego cuando Beatriz Rosselló viajó a la Isla con sus hijos.

En septiembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por academicidad. Aponte Rosario alega en su recurso que Rosselló no puede recibir escoltas porque la definición de exgobernador es "aquella persona que haya ocupado el cargo de Gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término".

Los jueces de Apelaciones señalan que la controversia es capaz de recurrir, por lo que no se torna académico el caso.

Al devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia, los jueces del Apelativo señalan que el peso de la prueba sobre legitimación activa recae en el demandante.

Del Tribunal de Primera Instancia disponer que el apelante tiene legitimación, este deberá determinar si existe derecho a escolta a un ex gobernador elegido en las elecciones generales que no haya culminado el periodo de cuatro años, excluyendo cualquier orden expresa de un primer ejecutivo en funciones autorizando el servicio especial de escolta.

El pasado 6 de agosto, en el corto tiempo que estuvo Pedro Pierluisi en la Fortaleza, se le autorizó la designación de escoltas para Rosselló y su familia por amenazas que se habían recibido en contra del exmandatario.

En otra ocasión, cuando la exprimera dama Beatriz Rosselló vino de vacaciones a Puerto Rico, se le otorgaron escoltas de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, el exsecretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, ordenó el 6 de diciembre retirar la mismas.

