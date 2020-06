Departamento del Trabajo renovará contrato en el Centro de Convenciones

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, indicó que la agencia permanecerá en el Centro de Convenciones hasta que termine de trabajar con las solicitudes de los diversos programas de desempleo que han surgido por el COVID-19.

En entrevista con Metro, el funcionario expuso que se mantendrán en el lugar hasta que terminen de trabajar con las cientos de miles de solicitudes que han recibido.

Les recomendamos

Hacienda tramitará el incentivo de $1,000 a graduados de cuarto año Al momento la agencia no ha precisado si hará el proceso a través de SURI, como lo ha hecho para el desembolso de otros incentivos federales y estatales

"Al momento nosotros estamos aquí. Por el momento seguiremos trabajando en el Centro de Convenciones. Lo que yo quisiera obviamente es poder irme del Centro de Convenciones lo antes posible. Hasta que no se estabilice, no se pueda ir bajando esa cantidad no nos vamos a poder ir del Centro de Convenciones".

$7,000 diarios por el uso del Centro de Convenciones

A principios de mes este medio reportó que la agencia había acordado el contrato 2020-000302, que tiene vigencia desde el 1ro de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 por un total de $217,204.11. Esto supone $7,240 diarios para el uso del Centro de Convenciones. De acuerdo con el documento, el contrato está en la categoría de "compra, venta, alquiler y/o desarrollo de inmuebles".

Además, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, había denunciado que ofreció al DTRH tras localidades libres de costo para el manejo de las solicitudes de desempleo.

Rivera admitió que sabe que se han hecho ofrecimientos de instalaciones gratuitas, sin embargo, alegó que necesitan un servicio robusto de Internet. "Hay que tener el servicio técnico, hay que tener la infraestructura técnica para manejar todo esto", agregó.

Pandemia trajo casi medio millón de solicitudes de desempleo

De igual forma, el titular del Trabajo expuso que entre PUA y Seguro de Desempleo se recibieron 460,000 solicitudes. "Al momento se han trabajado sobre 310,000 a 320,000 solicitudes".

Este añadió que atienden aproximadamente 4,000 solicitudes diarias. En cuanto a las de PUA, precisó que quedan de 30,000 a 40,000 solicitudes por atender.

Finalmente, Rivera comentó que se las reuniones con el Departamento de hacienda se desprende como prioridad implementar tecnología que les permita hacer depósitos directos.

En el caso de las cartas que contenían cheques y fueron enviados por error con la dirección "La Misma" Rivera contó que fuero 80 en total. "Le estamos recomendando a los ciudadanos, y es a recomendación del Servicio Postal es que cuando pongan la dirección de la residencia utilice de referencia la dirección que aparece en el recibo de agua o de luz", puntualizó.

Cuando salió a la luz el error en las cartas, el secretario admitió que el error era por parte de los empleados que el DTRH había contratado a través de Evertec.