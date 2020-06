Senado avala medida que fija reglas para la emisión de deuda futura

El Senado de Puerto Rico aprobó hoy una medida que pretender establecer límites a la emisión de deuda futura en el gobierno de Puerto Rico.

El proyecto 1447 —un proyecto de administración radicado el pasado 8 de noviembre de 2019— busca establecer reglas en las que el gobierno central, las agencias y algunas corporaciones públicas podrán emitir deuda. Además, plantea que todas las solicitudes de emisión de deuda deberán ser autorizadas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf). Las emisiones de deuda, según la exposición de motivos de la pieza legislativa, solo será para financiar mejoras capitales.

"Es necesario establecer parámetros adicionales para evitar regresar a la misma posición que estamos hoy. En particular, debemos asegurarnos de establecer parámetros adicionales para la emisión de deuda por el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, ya que el límite establecido en la Constitución de Puerto Rico ha demostrado ser insuficiente para evitar que el Gobierno y sus instrumentalidades incurran deuda que resulte ser insostenible", reza la exposición de motivos.

La medida, sin embargo, recibió siete votos en contra de las minorías legislativas. El senador independentista Juan Dalmau votó en contra de la medida ya que se trata de una legislación que no fue discutida en vistas públicas.

"Crea una estructura para como se debe emitir deuda futura dándole unas facultades a Aafaf que no está claro y que al no discutirse uno no puede emitir un voto a favor sin que se estudie", indicó el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot cuestionó la medida ya que podría poner en peligro a los retirados.

"Aunque en principio tiene unas bondades que son las de poner restricciones a la deuda y poner controles de los pagos de la emisión, después lo daña porque después de todo eso depende de las renegociaciones de la deuda donde abiertamente se pone en peligro a los retirados", comentó el senador en entrevista con Metro.

Vargas Vidot también cuestionó que la medida permite que se emita deuda a base de contribuciones. "Casi está dando permiso a que las próximas deudas sean amparadas en nuevas contribuciones", añadió.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado, también votó en contra de la medida debido a que no se discutió en vistas públicas y a que se desconoce la postura de la Junta de Control Fiscal.

En noviembre de 2019, la gobernadora Wanda Vázquez anunció la presentación de un proyecto de ley que pretendía limitar las emisiones de deuda que realizan el Gobierno central, las corporaciones públicas y las agencias. La primera ejecutiva señaló, en aquella ocasión, que la única justificación para emitir deuda será para realizar mejoras capitales y no para pagar un déficit operacional o deudas acumuladas.