Pandemia frena donativos a los políticos

Tres meses después de que se decretara una cuarentena obligatoria que, en principio, aplicó a toda la población, las finanzas de las campañas políticas de los candidatos a la gobernación han sentido el impacto de la merma en recaudos respecto a lo que típicamente se esperaría durante este tramo del año eleccionario.

La propia gobernadora Wanda Vázquez Garced, por ejemplo, no recaudó un solo centavo en el mes de abril, según el informe de ingresos y gastos que sometió a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), a pesar de que en ese periodo incurrió en gastos de $8,230.62, de los cuales $7,500 correspondieron a un cheque al suplidor To See Beyond, por concepto de “diseño de redes”.

La mandataria, hasta el momento, ocupa la cuarta posición en recaudos entre los nueve aspirantes a la gobernación, con ingresos de $156,786.83, según lo recopilado en los cinco informes que ha sometido a la OCE desde el anuncio de su candidatura en diciembre de 2019. Vázquez Garced ha reportado gastos por $98,366.79, por lo que mantiene un balance positivo en sus cuentas de $58,420.04, al tiempo que arrastra $4,500 en cuentas por pagar.

La mayor parte de los fondos de la campaña de Vázquez Garced fueron recaudados entre febrero y marzo de este año, cuando de manera combinada ingresó poco más de $133,000 a sus cuentas.

A pesar de que solicitó una prórroga para someter sus informes correspondientes a marzo y abril, el ex comisionado residente y rival primarista de Vázquez, Pedro Pierluisi, encabeza cómodamente el listado de recaudos, habiendo sumado $577,259.93 a sus arcas. Con $300,973.57 en gastos, el precandidato novoprogresista mantiene un balance de $276,286.36, con lo que también supera al resto de los aspirantes.

Según informó el contralor electoral, Walter Vélez, hoy es la fecha límite para que los candidatos sometan sus informes correspondientes a mayo. En el caso de Pierluisi, también se cumple el plazo de prórroga concedido para entregar la documentación de los dos meses previos.

En el bando popular, Eduardo Bhatia domina el renglón de los recaudos con $419,356.12. El senador, de hecho, registro su mejor mes en marzo, donde refleja ingresos por $96,309.06, de los cuales $88,175 correspondieron a donativos en actos políticos celebrados antes del 15 de marzo, cuando se decretó el cierre total. En abril, ya en plena pandemia, sus ingresos se desplomaron hasta $1,612.68.

Desde que comenzó su campaña por la gobernación, el comité de campaña de Bhatia ha registrado $183,050.43 en gastos, por lo que el balance de fondos asciende a $236,305.69, solo por detrás de Pierluisi.

Los otros dos contendientes por la candidatura a la gobernación en el Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri y Carmen Yulín Cruz, apenas reportaron recaudos entre marzo y abril. La campaña del alcalde isabelino ingresó $1,826.10 y $1,020, respectivamente, en esos dos meses, luego de recaudar $33,457.95 en marzo.

La ejecutiva capitalina, entretanto, registró ingresos de $2,050 en marzo y ninguno en abril. En febrero, Cruz recaudó $41,800, su mayor cifra desde el trimestre de enero a marzo de 2019.

Hasta el momento, Delgado Altieri refleja un balance de $61,435 en sus cuentas, producto de $196,615.03 en recaudos y $135,179.92 en gastos. Cruz, con $121,200.19 en ingresos y gastos de $93,571.86 mantiene un superávit de $27,628.33.

El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, es el único que ya sometió su informe de campaña correspondiente a mayo, mes en el que ingresó $440. Aunque en abril no registró ingresos, en marzo recaudó $8,800.58, todos en una cena antes de que se decretara el estado de emergencia. La campaña de Dalmau, en los cinco meses reportados, ha recaudado $11,211.43 y gastado $4,386.77, para un balance de $6,824.66.

El comité de Alexandra Lúgaro, candidata del debutante Movimiento Victoria Ciudadana, tuvo ingresos de $25,572.39 hasta el mes de abril. La mayoría de esos fondos, $16,228, fueron recaudados en febrero. Con gastos ascendientes a $22,165.02, Lúgaro cuenta con un balance de $3,407.37, aunque mantiene la considerable cifra de $17,375 en cuentas por pagar. De ellos, $4,800 corresponden a préstamos de la propia candidata al comité, mientras que los restantes $12,575 se adeudan a la firma Ipsos por un “estudio de campo y/o percepción”.

Vélez indicó a Metro que César Vázquez Muñiz, candidato a la gobernación certificado por el también novel Proyecto Dignidad, y Eliezer Molina, aspirante independiente, no han registrado aún comités de campaña ante la OCE. En el caso de Vázquez Muñiz “este ya se había comunicado con nuestra agencia a los fines de registrar su comité de campaña. No obstante, hasta el momento la oficina no ha detectado que hayan realizado gastos o recibido donativos que sobrepasen la cantidad antes indicada”, precisó Vélez.

Los aspirantes a puestos electivos deben comenzar a someter informes de ingresos y gastos una vez reciben donativos o incurren en gastos que superan los $500.

La semana pasada, Vázquez Muñiz y Molina estuvieron entre el grupo de políticos que criticaron la permanencia del toque de queda, al sostener que concedía a la gobernadora una ventaja injusta sobre los demás candidatos por la visibilidad inherente a su cargo, al compararse con aspirantes limitados por el decreto. El pasado jueves, Vázquez Garced anunció que en la orden ejecutiva que cobra vigencia mañana se eliminará la limitación de movimiento, aunque continuará observándose un ‘curfew’ reducido, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.