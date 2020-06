Políticos claman por el fin del toque de queda

Pasados más de 80 días de toque de queda, ya no solo los comerciantes piden su flexibilización o eliminación, ahora los políticos de diferentes corrientes se unen a este reclamo por razones económicas y político partidista.

A dos meses para que se celebren las primarias en la Isla, los políticos del país comenzaron a reclamar la eliminación de esta medida por considerarla un obstáculo para llevar el mensaje de los candidatos para los próximos eventos electorales. La Gobernadora y aspirante primarista Wanda Vázquez impuso toque de queda desde el pasado 15 de marzo.

Pedro Pierluisi, contrincante de Vázquez para obtener la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), fue el primero en hacer este reclamo, al calificar el toque de queda como un “régimen militar”.

Aunque reconoció que en un momento era necesario establecer este limite de horarios para los ciudadanos, el también abogado expresó que “a 60 días (de la primaria) ciertamente tengo que tener contacto directo con el pueblo, hacerles saber cuales son mis posturas, mis ideas, mis soluciones”.

“Por un lado, sí, está la salud del pueblo, por otro lado por ejemplo está el desarrollo económico que queremos para todo Puerto Rico, por que destinar al pueblo a la pobreza es propicia mala alimentación, salud en riesgo y hasta la muerte, porque eso es lo que trae la pobreza”, agregó el nuevamente aspirante.

Aunque no hizo un reclamo de la eliminación total del toque de queda, el representante del distrito 13 por el PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, opinó debe haber flexibilidad junto con más pruebas en beneficio del sector económico y de los electorados para conocer las propuestas de los candidatos.

“El toque de queda debe continuar expandiéndose, por ejemplo, creo que debe expandirse el horario hasta las 9 o 10 de la noche”, reaccionó el legislador al agregar que “entiendo que se debe abrir la actividad económica, expandirla a un horario mayor incluyendo que se abra los domingo”.

El legislador novoprogresista enfatizó la importancia de que el electorado esté informado. “Ahora mismo hay candidatos de diferentes partidos que la gente no conoce sus propuestas. Yo creo que también es justo que los que entraron a un proceso político, y que se están ofreciendo para aportar en diferentes posiciones electivas, tengan la oportunidad de expresarle a la gente cual es su visión, cuales son sus propuestas”, comentó el representante. Agregó que no todos los electores tienen Facebook y Twitter.

“Lo más importante de la apertura es que vaya acompañada de realizar pruebas, que tengamos estaciones y seamos agresivos con la toma de muestras en los diferentes puntos del desarrollo económico que se está abriendo”, agregó el portavoz de la mayoría en la Cámara.

Otro candidato que se unió a la voz de la flexibilización del toque de queda entre las 9 y 10 de la noche, a raíz de su conocimiento como médico, fue Cesar Vázquez aspirante a la gobernación por el Proyecto Dignidad. El candidato también trajo a la mesa consideraciones económicas. A juicio de Vázquez, la primera ejecutiva aprovecha la situación para estar expuesta a los medios de comunicación con fondos públicos.

“La realidad es que quien único, en este momento se puede mover libremente, quien único tiene acceso continuo a los medios de comunicación, y lo hace con dinero del pueblo de Puerto Rico, es la señora Gobernadora. Realmente ella está teniendo una ventaja sobre los demás candidatos. Es una situación que se debe ir manejando de manera controlada, porque no queremos un repunte de la infecciones, de las hospitalizaciones, o de las muertes como a ocurrido en otros lugares. Yo creo que la señora gobernadora se ha aprovechado de toda esta situación, y que la realidad es que ya necesitamos que en dos, tres semanas podamos abrir casi completamente” , comentó.

Además, opinó que “Puerto Rico ha tenido un comportamiento, en términos de los pacientes hospitalizados, de los pacientes en intensivo, de los pacientes en ventilador y de los muertos, un comportamiento benigno o moderado, en comparación con lo que ha ocurrido en Nueva York , España, Italia, Reino Unido y en el mismo Brasil. Esto ocurrió porque aquí se hizo un cierre temprano. Desde mi punto de vista como médico, el cierre hay que irlo desescalando, de manera paulatina, de manera controlada. En ese sentido sí, debemos ir abriendo la actividad económica, el acercamiento social, y yo entiendo que después que se lleven a cabo las precauciones, las mascarillas en público, el lavado de manos, el distanciamiento social, nosotros podemos abrir”, añadió.

Sin embargo, para el representante y candidato del distrito 11 por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, al igual que Pierluisi el toque de queda debe eliminarse, aunque dice que su reclamo responde a razones económicas y no políticas.

“Lo de campaña es irrelevante, este proceso eleccionario va a ser uno bien diferente y la gente que está haciendo campaña la está haciendo por el día. En el caso de Pierluisi yo he visto tweet que está reuniéndose con gente por el día y jamás en la vida va a poder competir con la Gobernadora que está ejecutando política pública y está tratando de adelantar su agenda con la estructura de Gobierno, eso con toque de queda o sin toque de queda ella lo va a seguir haciendo”, comentó el popular.

“El toque de queda no tiene que ver nada con lo que ella está haciendo. Lo que es desventaja es que ella está haciendo esto por el día y nadie más tiene la capacidad de poderlo hacer pero eso ha sido toda la vida así, los incúmbete, los que tienen el poder tiene la capacidad de tener presencia y ocupar espacio”, agregó.

Sobre su apoyo a la eliminación del toque de queda, Hernández indicó que se debe al comportamiento de la empresa privada desde que comenzó su reapertura.

“De la manera que se ha manejado por el sector privado, que ha sido diligente, ha sido responsable, hace rato que el sector privado estaba listo para abrir, así que ya es innecesario tener el toque de queda y que permitan las empresas que puedan operar hasta más tarde, esto va a bajar la cantidad de personas entrando a los comercios porque tienes una extensión mayor de tiempo para servirle”.

Otro que apoya la eliminación total del toque de queda, es el aspirante independiente a la gobernación Eliezer Molina.

Aunque en un principio consideró la medida como una necesaria, acusó a la Gobernadora de utilizar la situación para mantener una campaña exclusiva para así limitar el debate público de ideas.

“Al principio era necesario, pero luego de que las personas ya se educaron y entienden como deben manejar la situación de la pandemia , ahora queda en manos del pueblo tomar las medidas pertinentes para evitar el contagio. Lo que está ocurriendo ahora, es limitar a los demás para que la Gobernadora tenga una campaña exclusiva haciendo entrega de productos y que todo el enfoque mediático se dirija hacia ella, limitando el debate publico sobre las ideas para el desarrollo de Puerto Rico. Así que resultó que la Gobernadora es una politiquera más al control del Gobierno de Puerto Rico”, indicó el novato político.

Por su parte, aceptando que no se ha cumplido con los requisitos para eliminar el toque de queda, y con el lema de “con mascarilla, pero sin mordaza”, el candidato a la gobernación por el Partido Independista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, aseguró que el mensaje de esta colectividad se seguirá difundiendo en este proceso electoral.

“Hemos actuado con mascarilla pero sin mordaza, eso significa que el PIP hará campaña, de acuerdo a los límites que impone el distanciamiento social y la necesidad de proteger la salud de todos los puertorriqueños, pero al mismo tiempo estaremos llevando nuestro mensaje día a día estaremos midiendo, y estaremos evaluando de la manera en que lo vamos hacer, no porque lo imponga la Gobernadora, sino porque es lo que necesita la protección de la ciudadanía de nuestros voluntarios y candidatos”, comentó a Metro el ahora senador.

Sobre el toque de queda, Dalmau indicó que desde su implementación, y posteriormente en su flexibilización, debió haber estado de la mano con cuatro puntos específicos que son “pruebas agresivas, rastreos, estructuras hospitalarias que estén preparadas a recibir gran cantidad de gente si hubiese un aumento en contagios y control en los aeropuertos” opinando que ninguna está pasando por lo que considera que todo va a depender de la “disciplina individual”, argumentó.

En la misma línea del senador Dalmau, el legislador independiente José Vargas Vidot, opinó que no se han probado ciertos elementos para la eliminación del toque de queda, invitando a realizar campañas de manera creativa.

“Los derechos constitucionales no se negocian (hablando sobre las campañas). Todo político puede hacer un esfuerzo para ser creativo, creativa y buscar medios diferentes para promover su campaña. Yo me imagino que unos cuatrienios tan estériles como los que hemos tenidos todos estos años, no hay mucha obra que presentar. Otro sería el cuento si se existiera un montón de frutos, pues la gente no se preocuparía tanto por la promoción de imagen, más que la difusión de logros”, opinó.

Sobre la eliminación del toque de queda, el también salubrista opinó que “uno de los elementos concretos para poder establecer los niveles de riesgos, que es lo que debe llevar a una flexibilización del toque de queda es la cantidad de pruebas moleculares que se hagan, la cantidad de pruebas va a ser determinante porque uno puede establecer que sectores, donde y como se va moviendo el contagio y que tendencias hay, y que sector poblacional uno tiene que indudablemente asumir unas acciones que sean concretas, especificas para proteger a ese sector”.