Trabajo no descarta renovar contrato de más de 200,000 por el Centro de Convenciones

El designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, no descartó la renovación del contrato que tiene la agencia para tener sus operaciones en el Centro de Convenciones.

Tras la avalancha de solicitudes de desempleo por la pandemia, la pasada secretaria del Trabajo, Briseida Torres, aprobó un contrato que tiene vigencia desde el 1ro de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 por un total de $217,204.11 para la utilización del Centro de Convenciones. Esto supone $7,240 diarios.

Les recomendamos

Esta semana Hacienda iniciará el desembolso de los $1,200 para los beneficiarios del PAN El secretario Francisco Parés indicó que el proceso conllevaba una verificación de la información de los ciudadanos con el IRS

"Al momento está vigente el contrato, de necesitar extenderse lo vamos a contemplar y probablemente lo estaremos haciendo, tenemos que evaluarlo. Va a depender de cómo operen las regiones cuando comencemos a abrir regionales, y cómo va a afectar la necesidad del servicio", expresó el funcionario en entrevista con Metro.

Asimismo, declaró que "si la necesidad del servicio lo requiere y lo amerita, pues haremos las gestiones pertinentes".

De igual forma, el funcionario indicó que evalúa alternativas para reducir las filas de ciudadanos tratando de culminar el proceso de solicitud de desempleo.

"Necesitamos alternativas para abrir no solamente aquí en el Centro de Convenciones, sino al nivel de la Isla y en otras regiones. Porque, lo he mencionado varias veces, para mí es inhumanos, es inconcebible que gente de Mayagüez, Aguadilla, Aguada, el área Oeste se levanten a las 2:00, 3:00 de la mañana para venir al Centro de Convenciones a hacer la reclamación. Para hacer filas, bajo el sol, para mi eso es inaceptable", afirmó.

Rivera mencionó que se reunió con el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés y técnicos de esa agencia a fin de estudiar los procesos del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para ver qué medidas pueden replicar en el DTRH.

"Nosotros tenemos unos procesos manuales, ciertamente, muchos de ellos son manuales. Sin embargo, entendemos que podemos hacer varios cambios. Primero, orientar a la ciudadanía, los ciudadanos no están recibiendo la información necesaria", precisó el funcionario.

Además, Rivera dijo que una prioridad es evitar las filas, ya que aglomeran personas y se exponen al contagio del COVID-19. El secretario designado comentó que una alternativa es llamar a los ciudadanos que ya tienen solicitudes en curso entreguen los documentos faltantes y no vayan a hacer fila.

Empleador Único

Por otro lado, Rivera expresó que busca que los procesos de la agencia sean más tecnológicos, a la vez que mantiene sobre la mesa la utilización del Empleador Único.

"No es que no lo he contemplado. Lo que pasa es que yo necesito primero saber cuál va a ser el proceso para poder saber cuántos empleados necesito. A modo de ejemplo, si yo ahora mismo pido 1,000 empleados pero el proceso requiere más o requiere menos, estoy usando mal los recursos. Necesito saber cómo modifico los procesos, cómo se cambian las alternativas para entonces ver la necesidad del personal para hacerlo. Pero debemos ir cambiando esa visión de que todo es manual, y e necesito 1,000 empleados, tenemos que movernos a la tecnología ", recalcó.

Les recomendamos