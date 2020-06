Rechaza que campaña de Wanda Vázquez se beneficie del toque de queda

El director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila, rechazó hoy que la mandataria esté tomando ventaja del toque de queda para exponer su imagen mientras el resto de los candidatos mantienen limitadas sus actividades de campaña política debido a las normas de distanciamiento físico.

De esta manera, descartó opinar si Vázquez debe suspender el toque de queda para continuar con las actividades políticas ya que, según expuso, se trata de una decisión de seguridad y salud.

"La campaña de Wanda Vázquez no tiene por qué vincular el toque de queda con el tema político. No tiene ningún vínculo. Nosotros vamos a respetar las decisiones que tome la gobernadora como gobernadora de Puerto Rico que es y dependiendo de las decisiones que ella tome nosotros actuaremos", señaló Dávila en entrevista telefónica con Metro. Dávila, sin embargo, indicó que —de acuerdo con encuestas en otros medios que no precisó—, la ciudadanía favorece el toque de queda.

En días recientes, el precandidato y contrincante de Vázquez a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ha respaldado que se levante el toque de queda para reactivar la economía y para continuar con las campañas políticas de cara a las primarias del 9 de agosto. Además, denunció que la gobernadora se ha beneficiado del toque de queda para promover su aspiración a la gobernación. Otros candidatos a la gobernación y a puestos electivos de distintos partidos han coincidido en que el toque de queda debe suspenderse.

Dávila, por su parte, negó que el toque de queda beneficie a la gobernadora, toda vez que el resto de los candidatos políticos se ven imposibilitados de realizar actividades políticas debido a las disposiciones del lockdown. Según el director de campaña de Vázquez, la mandataria es la única candidata a la gobernación que no ha podido realizar una amplia campaña política ya que apenas comenzó a celebrar actividades de recaudación de fondos entre enero y febrero.

"La única que no ha hecho campaña por todos los pueblos de Puerto Rico es la gobernadora. Así que si algún efecto político pudiera tener [el toque de queda] trabaja en contra de la gobernadora, no en contra de más nadie", comentó.

Mencionó además que Pierluisi ha declarado en ocasiones anteriores que ha continuado realizando actividades de su campaña política.

"La gobernadora ha tomado decisiones —algunas de ellas la gente está de acuerdo en otras no—, pero ella las ha tomado velando por la salud del pueblo y no velando por el costo político que tenga. Así que quien diga que la gobernadora ha sacado ventaja política del tema de la pandemia creo que le falta a la verdad, honestamente", dijo.