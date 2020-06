Fortaleza designa nuevo secretario del Trabajo tras salida de Briseida Torres

Los secretarios de la Gobernación y Asuntos Públicos de La Fortaleza , Antonio Pabón y Osvaldo Soto, respectivamente, confirmaron el nombramiento del nuevo secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, tras la salida repentina de Briseida Torres.

En conferencia de prensa, los funcionarios expresaron sentirse satisfechos con el nombramiento del nuevo secretario por la relación obrero patronal que cuenta Rivera con la unión que agrupa a los empleados de la agencia.

Durante la conferencia, Soto cuestionó la falta de comunicación de Torres con la prensa en medio de la situación que vive la agencia tras la llegada del coronavirus COVID-19 a la Isla.

La renuncia de Briseida Torres fue notificada en horas de la tarde de hoy, y aunque primero se indicó que la misma era efectiva el próximo 15 de junio, luego se aclaró que será de manera inmediata.

Mientras tanto, Torres aseguró en una comunicación escrita que su renuncia en medio de la pandemia y la crisis del desempleo se debe a una situación personal.

"En las pasadas 24 horas me ha surgido una situación personal que no puedo posponer y a la que le tengo q dedicar gran parte de mi energía, lo cual me limita el dedicarle al DTRH el tiempo que require y se merece. Estoy segura de que los proyectos que están encaminados y el esfuerzo de los empleados garantizarán la continuidad de los servicios”, resaltó Torres Reyes en un comunicado.

Del 16 de marzo de 2020 cuando empezó la cuarentena en la Isla, hasta el 30 de mayo de 2020, la cifra de solicitantes del seguro del desempleo en el (DTRH) ascendía a 282,617.

Además de los solicitantes del seguro del desempleo, aproximadamente 70,000 personas reciben el Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés).