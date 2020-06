Líderes estudiantiles denuncian falta de comunicación y acción de la Administración UPR

Los Representantes Estudiantiles ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han elevado los reclamos estudiantiles ante la emergencia del COVID-19 mientras denuncian que muchos no han sido atendidos.

“Desde el mes de marzo, los estudiantes de la UPR han sido víctimas de la poca planificación y la falta de atención de la administración universitaria”, establece un comunicado de prensa de los representantes Josué Rodríguez Cintrón, subgraduado, y Jorge L. Rivera Velázquez, graduado.

Sostuvieron que denunciaron la falta de ayudas económicas para estudiantes internacionales dado que estos estudiantes no son elegibles a los fondos del CARES ACT.

“Estos estudiantes son parte fundamental de nuestra institución y se deben identificar recursos para brindarles una ayuda. Lamentablemente, el presidente ha relevado su responsabilidad ante esta situación a los rectores del sistema sin ofrecer alternativas a estos estudiantes. Igualmente, se ha solicitado la evaluación y consideración de una posible extensión de los pagos de prórroga hasta diciembre para nuestros estudiantes, pues reconocemos la difícil situación económica en que nos encontramos. Esto, para proteger a aquellos que no puedan pagar este semestre y evitar que tengan dificultades para matricularse el primer semestre 2020-2021 y recibir los servicios que brinda la institución. Este particular tampoco ha sido ha atendido”, establecieron en el comunicado.

Hicieron referencia a la carta circular de parte del Presidente UPR donde se establece que en los próximos días se estará anunciando cómo será la modalidad académica del próximo semestre.

“Hemos insistido consistentemente en que esto se dé a conocer a la mayor brevedad posible y la respuesta ha sido “lo estamos analizando”. En la medida que se atrasa esta decisión, nuestros estudiantes se ven atados de manos, pues deben tomar decisiones que tienen impacto económico en estos y sus familias. Por ende, le exigimos al Dr. Jorge Haddock, que dé a conocer esta decisión a la brevedad posible y que incluya cuales son los planes de reapertura para esta decisión”, sentenciaron en el comunicado a nombre de ambos.

Heend exige la renuncia de Jorge Haddock a la presidencia de la UPR Denuncia que Haddock puso la UPR en bandeja de plata a los recortes de la Junta de Control Fiscal

Por otro lado, aclararon que la elaboración del presupuesto de la UPR, está establecida en la ley universitaria. Por tanto, es deber ministerial de los cuerpos de gobernanza de la UPR dicha elaboración y aprobación. El hecho de que la Junta de Gobierno no haya aprobado el Plan Fiscal Revisado, no significa que cederá sus poderes conferidos por ley, y nosotros como representantes de los estudiantes ante este cuerpo no lo permitiremos.

“Desde que comenzó todo este proceso, hemos emitido varias cartas al presidente, Dr. Haddock, expresándole las preocupaciones y hasta posibles soluciones producto de nuestra investigación y recopilación de datos. Exigimos que se nos conteste nuestras comunicaciones y que se atiendan los asuntos planteados. Esta administración siempre ha dicho que los estudiantes son la prioridad, no obstante, sus acciones van en el sentido contrario de esa aseveración”, expresaron los representantes.

