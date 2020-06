De esta manera Hacienda se comunicará con beneficiarios del PAN y Seguro Social sobre los $1,200

El Departamento de Hacienda inició el fin de semana la tercera fase del programa de entrega del incentivo federal de los $1,200, etapa que esta vez incluyó a los ciudadanos que no están obligados a radicar planillas.

La agencia informó ayer que había recibido más de 730,000 solicitudes por parte de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), universitarios que no son reclamados como dependientes, y beneficiarios del Seguro Social.

Sobre este último grupo de ciudadanos, el secretario de la agencia, Francisco Parés, explicó en el Boletín Informativo de Rentas Internas 20-16 que la agencia se mantiene en comunicación con la Administración del Seguro Social y el Servicio de Rentas Internas (IRS) para el envío directo del incentivo a los pensionados.

Sin embargo, expuso que no tienen limitación de llenar el formulario en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). "El Departamento aclara que ello no impide a estas personas a acceder y completar su solicitud a través de www.pagodeimpactoeconomico.com, y así puedan adelantar el recibo de su Pago", precisó.

Advierte de fraude

El Departamento de Hacienda también explica en su página web las formas en las que podría comunicarse con los ciudadanos en caso de que haya un error en la solicitud de los $1,200.

"Cualquier comunicación relacionada al desembolso del Pago será enviada a la dirección de correo electrónico incluida en su planilla, a la dirección de correo electrónico provista al momento de solicitar el Pago a través del enlace para personas que no radican planillas, o a través de un mensaje en su cuenta en SURI. El Departamento NO se comunicará vía telefónica, ni le enviará un mensaje de texto acerca de su Pago. Además, el Departamento NO se comunicará con usted para solicitar información personal o bancaria por otra vía que no sea a través de correo electrónico o en su cuenta en SURI", puntualiza la agencia.

Asimismo, advirtió a los ciudadanos que toda la información que requiera por las mencionadas vías deberá someterse a través del portal www.pagodeimpactoeconomico.com.

"Tenga cuidado con los sitios web y los intentos de redes sociales que solicitan dinero o información personal y con los anuncios relacionados a los pagos de impacto económico. Solo deberá seguir los comunicados y anuncios oficiales del Departamento", resumió.

