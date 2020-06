Gobierno no ha enviado a la Junta propuesta sobre fondos que eran para el incentivo de $500

La Junta de Control Fiscal (JCF) no ha recibido una propuesta por parte del Gobierno para redirigir los $349 millones que se habían propuesto para un incentivo de $500 a empleados privados y pensionados, informó el portavoz de prensa del ente creado por la Ley Promesa, Edward Zayas.

El pasado 19 de mayo la Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó la propuesta del Gobierno, tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez. Asimismo, el ente creado por la ley federal sugirió allegar el dinero propuesto a la ciudadanía a través de entidades no gubernamentales, y a sectores más vulnerables.

"La Junta de Supervisión está de acuerdo en que el Gobierno debe brindar un mayor apoyo a quienes más lo necesitan de una manera fiscalmente responsable. Como consecuencia, la Junta de Supervisión instó al Gobierno a concretar un plan para que las ayudas lleguen a los sectores más vulnerables de la población: aquéllos que por lo regular no son elegibles para recibir desempleo, a los que los reembolsos de fondos federales no llegan con facilidad y a los que necesitan mucho más apoyo. La Junta de Supervisión sugirió que la manera más eficaz de alcanzar esta población, que asciende a unos 200,000 habitantes, es mediante las organizaciones comunitarias u organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan incansablemente dentro de estas comunidades", expuso la JCF en un comunicado a mediados de mayo.

Tras la decisión de la Junta, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero expuso durante una actualización del Task Force económico de WIPR que "nosotros entendemos que hay una obligación, un deber ministerial del Gobierno en identificar esa población más vulnerable para entonces poder allegar esos recursos".

Mientras, al momento el Gobierno continúa a través del Departamento de Hacienda con el proceso de los incentivos propuestos en el plan de estímulo económico local, de $787 millones. Este fin de semana el Departamento de Hacienda inició la recolección de información de los profesionales de la salud.

Finalmente, el titular de Hacienda, Francisco Parés, informó en Twitter que "22,961 profesionales de la salud completaron el trámite correspondiente para recibir sus incentivos estatales".

