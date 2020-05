Wanda Vázquez se reúne con miembros del sector religioso y LGBTTIQ para discutir el Código Civil

La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo anoche una reunión con varios juristas del sector cristiano y otra con miembros de la comunidad LGBTTIQ para discutir los cambios al propuesto Código Civil, según una publicación en su cuenta de Twitter.

Vázquez Garced compartió imágenes de ambos cónclaves en la red social y en ellas se observa a la gobernadora hablando con los representantes de ambos sectores.

"¡Es importante escuchar a todos!", se lee texto que acompaña a uno de los tuits. "Esta noche estuve reunida con expertos juristas del sector cristiano, manteniendo el diálogo sobre el propuesto Código Civil".

¡Es importante escuchar a todos! Esta noche estuve reunida con expertos juristas del sector cristiano, manteniendo el diálogo sobre el propuesto Código Civil. pic.twitter.com/suBSI7QTiY — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 29, 2020

Al momento de esta publicación, el Código Civil aguarda la firma de la primera ejecutiva. No obstante, la gobernadora ha indicado en múltiples instancias que aún no tiene una postura fija sobre si debería firmar el documento o no.

Vázquez Garced tiene hasta el lunes para aprobarlo.

En el diálogo continuo con todos los sectores, esta tarde me reuní con miembros de la comunidad LGBTTIQ para discutir el propuesto Código Civil. pic.twitter.com/L4SVuEU7x5 — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 29, 2020

Te podría interesar