Secretaria del Trabajo niega que no haya solicitado el Empleador Único para atender solicitudes de desempleo

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres rechazó expresiones de la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), Sandra Torres López, quien informó que no se había solicitado el mecanismo del Empleador Único para atender las cientos de miles de solicitudes de desempleo que tiene la agencia.

“Me sorprenden y lamento las expresiones de Sandra Torres López, directora de la Oficina de Administración de los Recursos Humanos (OATRH), indicando que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no ha procurado la transferencia de empleados públicos de otras agencias para ayudar con el manejo del volumen histórico de reclamaciones de desempleo durante los pasados meses. Con fecha del 23 de abril, cursamos comunicación oficial a la licenciada Torres López, solicitándole personal de informática, abogados, personal de nóminas de recursos humanos y personal de finanzas disponibles para atender las miles de reclamaciones de desempleo que ya entonces alcanzaban niveles sin precedentes", aseguró la titular del Trabajo en una comunicación escrita.

Ayer Sandra Torres expuso que “Si (Torres Reyes) lo solicita, en ese banco de movilidad con mucho gusto buscamos y movemos personas si hay (empleados) que cualifiquen para lo que ella está pidiendo".

Por su parte, la secretaria del Trabajo detalló que han encontrado en muchos alcaldes una respuesta positiva de colaboración. "No es correcto decir que esta servidora optara por acuerdos únicamente con los municipios, como indica la directora de OATRH. Cabe destacar que la OATRH respondió, apenas cuatro días después, que no había logrado encontrar personal disponible para colaborar con el DTRH en la atención del volumen de reclamaciones del beneficio de desempleo", comentó Briseida Torres.

Metro hizo gestiones para obtener una reacción de la secretaria del Trabajo sobre el asunto, pero no ha obtenido respuesta, más allá de esta comunicación escrita que enviaron. Por lo tanto, la funcionaria no ha respondido a interrogantes sobre el tema de los alcaldes que denuncian que sus empleados no han sido autorizados.