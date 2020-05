Hacienda aclara si los pensionados deben proveer su información en SURI para los $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, contestó en su Twitter dudas de los beneficiarios del Seguro Social sobre si deben proveer su información en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), para recibir los $1,200.

Hoy inició la tercera fase de la agencia para distribuir del dinero federal. En esta etapa se incluye a los ciudadanos que no están obligados a radicar planillas.

"No vienen obligados, el IRS está trabajando para darnos la lista de los participantes del Seguro Social para enviar los pagos directos a las personas elegibles. No obstante, nada impide que aquellos que puedan completar la declaración así lo hagan en esta nueva Fase", precisó el funcionario.

A mediados de mayo la Administración del Seguro Social informó que había emitido la actualización sobre los pagos de estímulo económico relacionados con el COVID-19 para ciertos grupos de beneficiarios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico y otros territorios.

Sin embargo, aún no han provisto la información al Departamento de Hacienda, por lo que los ciudadanos podrían optar por llenar primero su información en SURI.

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), universitarios que no son reclamados como dependientes, y otros no radicantes, y los pensionados que no están limitados, pueden desde hoy llenar el formulario en SURI.

El incentivo consta de $1,200 para individuos que ganen $75,000 al año o menos, y $2,400 a los matrimonios que ganen $150,000 o menos al año. Asimismo, se otorgarán $500 por cada menor de edad dependiente.

Esta semana el Gobierno anunció que se había enviado $174.3 millones en incentivos adicionales del Pago de Impacto Económico para otros 103,815 ciudadanos en Puerto Rico. La mayoría de estos ciudadanos fueron los contribuyentes de 2018, que proveyeron su número de cuenta bancaria la pasada semana para recibir el dinero federal.

