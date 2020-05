La muerte de una joven de 27 años en la isla a consecuencia de coronavirus confirma que esa enfermedad no discrimina y que toda la población debe continuar practicando las medidas de distanciamiento físico, higiene y protección.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Dr. Víctor Ramos, aseguró que el fallecimiento de Érica Rodríguez, además de trágico, es una advertencia sobre el alcance de la enfermedad.

“Dentro de la tristeza que es el asunto, esto nos envía un mensaje de que, primero, esto no se ha acabado. No hay que salir por ahí como loco sin tomar las debidas precauciones, aunque estén los negocios abiertos. Hay que usar las mascarillas que cubran nariz y boca. Hay que usar los desinfectantes, el distanciamiento y los protocolos”, advirtió el Dr. Ramos en entrevista con Metro.

Este destacó que el COVID-19 puede ser fatal para cualquier persona. “Aunque hay unas poblaciones a más riesgo, más vulnerables, a cualquiera nos puede dar COVID severo y fallecer de él, aunque sean jóvenes y no tengan condiciones preexistentes”, afirmó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

El Dr. Ramos recordó que en este momento el coronavirus se encuentra “solo” como enfermedad infecciosa, pero eso podría cambiar en los próximos meses. “Las temporadas altas de otros virus son usualmente para octubre, noviembre y diciembre. Si llega a haber un nuevo pico de COVID en esa fecha va a ser más retante, porque además van a coexistir el COVID con influenza, con RSV (Virus sincitial respiratorio), con micoplasma, con dengue en temporada alta”, expresó.

El galeno mostró preocupación por que las personas se concentren en lugares como playas, ríos y parques, donde “la gente se puede salir de control, y eso fue parte del desastre en Italia, España y Estados Unidos”. El fin de semana pasado, miles de personas aprovecharon la flexibilización de la orden ejecutiva vigente para acudir a lugares abiertos y en muchos casos, no se observó el uso de mascarillas ni prácticas de distanciamiento físico.

En relación a las expresiones del secretario de Salud, Lorenzo González, de que “ser positivo (al coronavirus) no es tan negativo”, porque las personas jóvenes infectadas lograrían inmunidad al COVID-19, el Dr. Ramos sostuvo que aunque en la medida en que más personas dan positivo, se puede ir creando una “inmunidad de rebaño” entre la población, se desconoce si la misma será permanente o temporera.

“Si 80-85 por ciento de los que se infectan tienen enfermedad leve o sin ningún síntoma, ya esos, aún no sabemos si permanentemente o por un tiempo, no le va a dar, porque ya tienen inmunidad. Todavía no hemos definido si es permanente como el sarampión o temporera como sería influenza. Eso está en estudio”, precisó el Dr. Ramos, quien advirtió que las medidas de precaución serán necesarias hasta tanto no se desarrolle una vacuna o un tratamiento contra la enfermedad.