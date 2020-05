Secretario de Salud anticipa más positivos pero dice servirá para inmunizar a la población

A pocos días de que entre en vigor la nueva orden ejecutiva que permitirá la reapertura de más comercios, el secretario de Salud, Lorenzo González, anticipó que un aumento en los casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico ayudará a que la población desarrolle inmunidad contra la enfermedad.

El funcionario, quien arrojó negativo a varias pruebas de COVID-19 que se le realizaron luego de haber estado en contacto con una persona que dio positivo al virus, dijo en entrevista con Metro que muchas personas que se infecten terminarán inmunes al mal.

“Siempre he dicho que positivo no es tan negativo como lo que se quiere presumir”, aseguró González, quien destacó que quienes se enfermen no tendrán mayores complicaciones si no pertenecen a poblaciones de alto riesgo.

Hasta hoy, el Departamento de Salud ha confirmado 3,030 casos de coronavirus en la isla.

“Si nosotros creemos que la vacuna es la solución de esto, pues entonces infectarse no es malo. Porque para una persona joven, sin condiciones crónicas, pues si esa persona se infecta y no se enferma, va a ganar inmunidad”, expresó el funcionario. A la pregunta de si esa forma de pensar influyó en la toma de decisiones sobre la reapertura económica, enfatizó que la reapertura tiene que darse de forma organizada.

Sostuvo que la población de mayor edad tiene que mantenerse aislada. "Yo siempre he dicho que los últimos que van a salir de cuarentena son nuestros viejitos. Ese grupo si se infecta y se enferma van a morir", advirtió el secretario de Salud.

González afirmó que en la medida que se hagan más pruebas de coronavirus en la isla, aumentará la cantidad de casos confirmados de COVID-19. "Si hacemos muchas más pruebas vamos a tener la posibilidad de tener más positivos. Van a haber positivos que por la naturaleza de su constitución física y por no tener condiciones crónicas, por ser personas saludables, puede que se infecten, y tengan una enfermedad, pero va a ser leve. Así que en ese caso se presume que esa persona es como vacunarla", opinó.

Aseguró que en la isla se han realizado unas 100 mil pruebas para detectar el virus, de las cuales unas 46 mil han sido pruebas moleculares.

