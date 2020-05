Incierto cuándo Hacienda permitirá a los beneficiarios del PAN reclamar sus $1,200

Aún se desconoce si esta semana iniciará la Fase 3 del plan de envío para los $1,200 de incentivo federal, etapa que incluye a los no contribuyentes.

Este segmento, el más grande de las fases de envío, incluye a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), beneficiarios del Seguro Social, así como universitarios que no sean reclamados en planillas, entre otros.

Metro consultó hoy a la oficial de prensa del Departamento de Hacienda, Vilmar Trinta, sobre este particular, sin embargo, la pregunta no fue contestada. También se increpó al secretario Francisco Parés vía Twitter, pero al momento de esta nota el funcionario no había contestado.

Tras la publicación de esta nota, Trinta envió un mensaje a este medio en el que se limitó a expresar que "al momento, los trabajos para la fase 3 están en el tiempo programado".

Este fin de semana más de 75,000 contribuyentes de 2018 sometieron su información bancaria y recibirán su pago mañana miércoles.

Esta ayuda provee $1,200 para personas cuyo ingreso anual de de $75,000 o menos, y $2,400 a matrimonios que ganen $150,000 o menos. Además, otorga $500 por menores de 17 años dependientes.

En entrevista con Metro el pasado 18 de mayo, el secretario Francisco Parés expuso que los beneficiarios del PAN tendrán que someter su nombre, número de Seguro Social, número de Seguro Social de su pareja si están casados, la información de sus dependientes cualificados, dirección y el número de cuenta de banco.

"Va a ser una experiencia similar a la que algunos puertorriqueños tuvieron cuando el IRS permitió incorrectamente que solicitaran en su portal", precisó en ese momento, y agregó que la fase iniciaría a finales de mayo o a principios de junio.

Por otro lado, la última fase incluirá el envío de cheques a los ciudadanos que no tengan una cuenta bancaria. Debido a la emergencia de salud que enfrenta la Isla por el coronavirus, la agencia ha instado a las personas a adquirir una para recibir el depósito directo.

