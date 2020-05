Esta es la información que deberán proveer los beneficiarios del PAN para recibir los $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, indicó que para la última semana de mayo o la primera de junio se habilitará un portal para que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), entre otros no radicantes de planillas entre su información bancaria para recibir el incentivo federal de los $1,200.

"Los beneficiarios del PAN, no radicantes, por llamarlos de alguna manera y beneficiarios del Seguro Social que no radican planillas y no desean esperar hasta que el Gobierno construya toda esta infraestructura, pueden, a finales de mayo someter la información", expresó Parés.

En entrevista con Metro, el funcionario expuso que los beneficiarios del PAN tendrán que someter su nombre, número de Seguro Social, número de Seguro Social de su pareja si están casados, la información de sus dependientes cualificados, dirección y el número de cuenta de banco.

Asimismo, dijo que esa información será validada con la que provee el Servicio de Rentas Internas (IRS) para velar la autenticidad. Parés expuso que el proceso de recolección de información para esta tercera fase será a finales de mayo o a principios de junio.

"Va a ser una experiencia similar a la que algunos puertorriqueños tuvieron cuando el IRS permitió incorrectamente que solicitaran en su portal", precisó.

Esperan esta semana información de beneficiarios del Seguro Social

Por otro lado, Parés expuso que esperan esta semana recibir la información de los beneficiarios del Seguro Social por parte del Gobierno federal. "Una vez la recibamos vamos a hace un análisis del estado de esa información que nos den, el formato, cualquier otra preocupación la vamos a ventilar con ellos y vamos a trabajar esa integración de esos datos a nuestro sistema", precisó.

El funcionario mencionó que se espera que le lleguen esos fondos directamente sin tener que proveer información adicional.

Además de los beneficiarios del PAN y del Seguro Social, esa tercera fase de envíos incluye a universitarios que no son reclamados como dependientes en las planillas, así como personas que viven de sus ahorros. Parés detalló que este tercer grupo está compuesto por 1.4 millones de personas.

Parés exhortó a la ciudadanía y a los municipios ayudar a quienes no tengan las herramientas para acceder a la página y solicitar el incentivo de $1,200 a aquellos que ganen $75,000 o menos al año.

Mira la entrevista aquí: