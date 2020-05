Lorenzo González: “Una persona joven, sin condiciones crónicas, pues si se infecta y no se enferma, va a ganar inmunidad”

El secretario del Departamento de Salud, doctor Lorenzo González, afirmó ayer en entrevista con Metro que “una persona joven, sin condiciones crónicas, si se infecta y no se enferma, va a ganar inmunidad”.

El titular también aseguró que “los adultos mayores serán los últimos en salir de la cuarentena porque si se infectan y se enferman, van a morir; pero los niños, adolescentes y jóvenes no están muriendo, a menos que tengan condiciones crónicas”.

Mónica Feliú Mójer, doctora en neurobiología y experta en comunicación científica, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “tener anticuerpos no equivale a la inmunidad”.

“No sabemos si todas las personas que se infectan desarrollan anticuerpos. Puede que otras [personas] no [desarrollen] tantos anticuerpos. Algunos anticuerpos son más efectivos que otros. Todas esas son preguntas abiertas. Que seas joven y saludable no significa que no te vas a enfermar”, explicó la científica.

Para Feliú Mójer, la presunción del funcionario es incorrecta. “Aún no sabemos si tener anticuerpos es igual a tener inmunidad o protección contra el coronavirus. No hay evidencia contundente de que esto sea cierto”.

Puede haber factores ambientales, la dieta, factores genéticos, comportamiento cultural y otros que pueden influenciar el contagio, agregó.

El Secretario dijo también en la entrevista que: “Si nosotros creemos que la vacuna es la solución de esto, pues entonces infectarse no es malo”. Pero Feliú Mójer catalogó como peligrosa esa afirmación. La científica añadió que “infectarse no es remotamente similar a vacunarse. Una vacuna es preventiva, te protege de la infección. Equiparar el infectarse como si fuera una vacuna no tiene sentido”.

De igual modo, afirmó que infectarse con COVID-19 puede tener distintos resultados. Por ejemplo, nunca desarrollar síntomas y no desarrollar la enfermedad; enfermarse pero no de gravedad; enfermarse y tener repercusiones de salud (como quedar debilitado o perder capacidad pulmonar); y hasta morir.

Mientras que, Marieli González Cotto, bióloga celular y molecular, mencionó que “no se sabe a ciencia cierta si [una persona] va a ganar inmunidad o resistencia una vez le haya dado COVID-19”. Esto le aplica no solamente a los jóvenes, sino a la población en general.

Agregó que “cuando te infectas, tienes una gran probabilidad de morir o desarrollar alguna otra condición secundaria al COVID-19”.

Las declaraciones de González son insostenibles porque, al día de hoy, no existen los datos ni la evidencia científica suficiente para corroborar esa información.

