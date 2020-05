Chat muestra acceso de empresario y abogado de Apex al Gobierno

Más allá de los mensajes de celebración entre el licenciado Juan Maldonado y Roberto Rodríguez, este último dueño de la empresa Apex, por la fallida compra millonaria de pruebas para detectar el COVID-19, las conversaciones publicadas demuestran el acceso que estas personas tenían a funcionarios del Gobierno de Puerto Rico.

Uno de los mensajes, aunque no tuvo respuesta, fue de parte del empresario al teléfono directo del secretario de Salud, Lorenzo González.

“Saludos Lorenzo. Llamé a su oficina pero no me resultó. ¿Podrá enviarme su dirección de correo electrónico para enviarle carta en respuesta a cancelación del 1M de Rapid COVID19 Test Kit al señor comisionado?”

Roberto Rodríguez a Lorenzo González: Página 12

Continuando las conversaciones, en un momento el abogado y exfuncionario de la actual administración, Maldonado, le advierte a Rodríguez sobre cómo se estaba preparando el Gobierno ante la llegada del COVID-19 según le informaba una persona identificada como “Jessy”.

“Robert: no pienses que me olvidé de lo de coaches. De momento hay que repensar la situación porque la info que tengo del gobierno a través de Jessy es que esto va a estar complicado en las próximas semanas. Sobre todo para negocios como ese donde se reúne la gente. Así las cosas te recomiendo mesura en salir de tu casa pues te expones tú y expones a tu familia. Aún así, si decides ir me envías fotos. O mejor aún quizás le dices al individuo que te envié fotos y lo hablamos por teléfono. Nada me dejas saber.”

Juan Maldonado a Roberto Rodríguez: Página 14

En otro momento, Rodríguez le informa a Maldonado que les estarían poniendo en contacto con un asesor de la gobernadora Wanda Vázquez de nombre Alex López.

“Call. Lic. Alex López, asesor de la Gobernadora. Lo conoces? Nos van a poner en contacto”

Roberto Rodríguez a Juan Maldonado. Página 25

Aunque en el intercambio de mensajes de texto no se implica de alguna intervención directa del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, Rodríguez le comunicó a Maldonado que éste cuestionó quién había cancelado la orden de las pruebas. El pasado martes, Metro publicó que en la vista cameral, a través de un contacto, Willy Vega, se comunicó con el presidente senatorial. La fuente agregó que según el testimonio de Rodríguez, Rivera Schatz fue parco y que “se desprende no se metió”.

“Tommy pregunta quien canceló. Urgente”

Roberto Rodríguez a Juan Maldonado. Página 26

Otro mensaje que podría demostrar el acceso de estos ciudadanos en el Gobierno, es cuando les adelantan información de la que estaría hablando el secretario de Salud en conferencia de prensa.

“El secretario va a volver a hablar de las órdenes antes de concluir”, Roberto Rodríguez

“Como sabes????? Lo estoy viendo”, Juan Maldonado le responde

“Fue lo que me escribieron”, Roberto Rodríguez

Página 26

Aunque no es una referencia para ayudarlos dentro del Gobierno, Maldonado alega que una persona identificada como Rosana les iba a ayudar para que un medio de comunicación masiva en la Isla cogiera “con calma” los artículos sobre la compra de las pruebas ya que ellos eran de “su gente”. Metro supo que esta persona a quien se refieren en el chat es Rosana Roig una donante de políticos republicanos y del Partido Nuevo Progresista de hace muchos años. Entre estos se encuentran Rob Bishop, el expresidente de los Estados Unidos George W. Bush, además de la comisionada residente Jenniffer González, el exgobernador Luis Fortuño y el actual aspirante a la candidatura a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi entre otros.

“Para que sepas Rosana (la mamá de Billy) le escribió a María Luisa y le dijo que lo cogieran con calma que esa era su gente y que si querían más info se les daba fuera de récord”

Juan Maldonado a Roberto Rodríguez sobre un artículo del Nuevo Día. Página 29

Sin embargo, en la página 68 comentan que “Lo de María Luisa parece que tampoco funciona”.

En otra ocasión, el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo le provee un correo electrónico de la subadministradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado.

“Robert: envíale el documento del wire a [email protected]”

Juan Maldonado a Roberto Rodríguez. Página 65

Otros mensajes que se dieron a conocer en el día de ayer fue la celebración entre el empresario y Maldonado al concretar la compra de las pruebas a quienes el Gobierno les adelantó $19 millones. Esta cantidad de fondos fue aprobada y desembolsada en menos de 24 horas según salió a relucir en las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Aunque en la mañana de hoy la goberndora Wanda Vázquez repudió el contendio del chat y solicitó que se investigue en todos los foros, esta transacción fue defendida por la mandataria días después de haber cancelado la misma en una conferencia de prensa el pasado 8 de abril, asegurando que no había ninguna irregularidad.

Documento completo:

