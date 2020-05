DACO confirma que ya no se registrará una baja en el precio de la gasolina

La crisis que ha causado el coronavirus en Puerto Rico bajó la demanda de combustible al punto en que no se reflejó el desplome del precio del crudo en las estaciones, aseguró la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado.

En entrevista con Metro, la funcionaria detalló las razones por las cuales el litro de gasolina regular no bajó a 30 centavos como se había proyectado.

"La realidad es que cuando la gasolina tuvo el desplome, a consecuencia del desacuerdo que había, el tranque en negociación que había con los países exportadores, especialmente Rusia y Arabia Saudí, se unió el conflicto del COVID, la poca demanda. Así que eso ocasionó el desplome que vimos. Lo que nosotros hemos analizado aquí en el Departamento con la información que nos enviaron los mayoristas es que para el mes de marzo la demanda de gasolina bajó cerca de un 21%. Eso fue marzo que fue medio mes de cierre. En abril bajó un 51%, qué sugnifica eso, que en los momentos en que la gasolina estuvo más baja en Puerto Rico, la gasolina no se movió", expuso la titular del DACO en entrevista con Metro.

La funcionaria recalcó que la gasolina no se vendió a nivel mundial a causa de la pandemia, debido a las cuarentenas. Asimismo, Salgado expuso que el hecho de que la baja no se reflejara en las bombas de Puerto Rico fue un reflejo de la poca demanda, debido a que la gente no salió de sus hogares.

"Ahora lo que se está viendo es que, ante el anuncio internacional, porque es en el mundo, de la reapertura de los países, de la reapertura de los puertos, de los viajes, de la reapeurtura de los comercios, no solo la gasolina sino a nivel de economía han subido los márgenes de ganancias y los precios", precisó.

La titular del DACO mencionó que para hoy los mayoristas reportaron un aumento que debe de reflejar en las estaciones un precio que va de 49 a 52 centavos el litro de gasolina regular, y de 57 a 61 centavos la gasolina premium.

"Aún sigue estando baja, y la realidad es que DACO no espera que esto cambie dramáticamente en el proceso porque estamos todavía bajo la pandemia, a nivel mundial", concluyó Salgado.