Justicia investiga denuncia contra liderato PNP por violar Orden Ejecutiva

El Departamento de Justicia (DJ) investiga la querella radicada por el representante Luis Vega Ramos sobre una posible violación a la Orden Ejecutiva por parte del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La denuncia surge luego de que miembros del PNP, incluyendo a la gobernadora Wanda Vázquez, los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, y Pedro Pierluisi, entre otros, participaran de la inauguración de la nueva sede de la colectividad.

“Como toda querella que llega al Departamento, el asunto fue referido para investigación y su disposición dependerá de los resultados del análisis que complete el personal asignado”, comentó el personal de comunicaciones de Justicia a este medio.

La querella fue recibida por el DJ el domingo 17 de mayo con una alegación de violación a la Orden Ejecutiva 2020-38.

Al reaccionar a la querella, la primera ejecutiva se defendió e indicó que no estará presentándole atención a estas denuncias ya que las considera “políticas”.

“Yo no voy a entrar en consideraciones políticas. Esto es político porque muchas personas y ellos mismos (los populares) en sus comités probablemente deben haberse reunido. Aquí hubo una inauguración de un comité, era una reunión del directorio y la única foto que yo recuerdo en la que quizás nos pegamos un poco más del distanciamiento social fue el momento de cortar la cinta. Durante la reunión todo el mundo estuvo con su mascarilla y el distanciamiento social”, aseguró la gobernadora en entrevista radial (WKAQ).

Por su parte, Vega Ramos insistió ayer que las incidencias de este acto masivo y público están prohibidas por la Orden Ejecutiva de la gobernadora Vázquez.

Por otro lado, la Gobernadora publicó en sus redes sociales que estuvo reunida con la secretaria de Justicia, Denise Longo, pero sobre el tema del Código Civil que fue aprobado por ambos cuerpos legislativos y que ahora pasa a la firma de Vázquez.

Me reuní con la secretaria de @Justicia_PR, Dennise Longo Quiñones, funcionarios del Departamento y asesores para evaluar con detenimiento el proyecto del Código Civil que estamos próximos a recibir. Me reafirmo en que nos aseguraremos que no se vulneren derechos adquiridos.

