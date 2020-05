Solicitan a Secretaria de Justicia que procese al liderato del PNP por inauguración de nueva sede

El Representante Popular Luis Vega Ramos le envío hoy una comunicación electrónica a la Secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, solicitando el procesamiento penal de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, así como de todo el liderato del PNP y de la entidad política misma, por violar el toque de queda establecido por la OE-2020-38, al celebrar una inauguración de sede y reunión de directorio del PNP.

“Durante el día de hoy la Honorable Gobernadora Wanda Vázquez Garced, el Presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, el Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Johnny Méndez, el ex comisionado residente y aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi y otros líderes y militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) celebraron en un local ubicado en la Avenida Kennedy de San Juan, un acto de inauguración de sede y reunión del Directorio del PNP.

Las incidencias de este acto masivo y público han sido y continúan siendo reseñados por los medios de comunicación del país y por las diversas redes sociales. En las cuentas oficiales del PNP, de Wanda Vázquez Garced, de Thomas Rivera Schatz y de otros miembros de del PNP se han publicado fotos de dicho evento multitudinario en la red social conocida como “Twitter”. Incluyo fotos de algunas de estas publicaciones con esta comunicación.

La OE-2020-038 firmada por la Gobernadora Wanda Vázquez Garced, que mantiene vigente un “toque de queda”, como parte de la lucha por contener en Puerto Rico la pandemia del Covid-19 prohíbe la realización de actividades multitudinarias, comerciales, religiosas, artísticas, deportivas, recreativas y de otro tipo. A su vez, establece una serie de excepciones a la prohibición de dichas actividades. Como cuestión de hecho, la Orden Ejecutiva de la gobernadora es más restrictiva sobre las actividades prohibidas los domingos, incluyendo la prohibición de cultos religiosos, misas u otros eventos en templos e iglesias.

Nuestro sistema de derecho está basado en la igual protección y obediencia a las normas aplicables por todos los ciudadanos. Ni la gobernadora, ni los presidentes legislativos, ni los demás asistentes al evento, ni —mucho menos— el partido de gobierno actual está por encima de cumplir con la orden ejecutiva que establece las regias del “toque de queda” o “lockdown”.

De hecho, la orden ejecutiva misma establece que sus violadores estarán sujetos a procesamiento penal y la imposición de severas sanciones.

Por la presente, le solicito que inicie la investigación y el procesamiento hasta las consecuencias finales de la Honorable Gobernadora Wanda Vázquez Garced, el Presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, el Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Johnny Méndez, el ex comisionado residente y aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi y otros líderes y militantes del PNP por violaciones a las prohibiciones de actividades masivas durante el domingo establecidas por la OE-2020-038.

Estando en el distanciamiento social y reclusión preventiva en nuestros hogares dispuestos por la OE-2020-38, cómo en asuntos anteriores, confío que el envío electrónico de esta comunicación será suficiente para la activación de la pesquisa criminal por violaciones a dicha orden ejecutiva. Si, adicionalmente a esta comunicación, se me requiere que acuda a un cuartel de la Policía, le solicito que me ilustre al respecto. Confío no será necesario por los propios precedentes que usted ha validado en semanas recientes”, reza la comunicación escrita.

