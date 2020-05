Iglesia Metodista de P.R. no abrirá sus templos hasta que no se tenga precisión con datos del coronavirus

El reverendo Héctor F. Ortiz Vidal, obispo presidente de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, expresó su preocupación por las declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, relacionada con la apertura del país.

Ortíz, hizo un llamado al Gobierno que considere la decisión de abrir, negocios e Iglesias, hasta que el Departamento de Salud pueda identificar toda persona con el virus, tanto asintomática o sintomática, y realizar los procesos necesarios como el rastreo.

"Hasta que el Departamento de Salud no pueda, con precisión, identificar, vigilar y rastrear toda persona asintomática o sintomática contagiada por el COVID-19, el país no debe abrirse ni los templos. La Iglesia Metodista de Puerto Rico responde y se alinea al llamado de la mayoría de las iglesias centenarias y con trayectorias de servicio a la comunidad para no abrir los templos en este momento", comentó.

"La realidad que se manifiesta en estos tiempos del coronavirus, exige una comunicación abierta e inclusiva con todos los sectores del país. La Iglesia Metodista de Puerto Rico, en sus 120 años de presencia en Puerto Rico, lleva como portaestandarte su santidad social, seria y conforme con cada uno de sus miembros", agregó.

El obispo metodista detalló una serie de medidas que declaran la postura de esta denominación sobre lo que la actual administración puede mejorar ante la apertura del país, aún sin contar con un cuadro clínico seguro y diáfano.

Así mismo, el líder religioso presentó tres puntos a tomar en consideración antes de que la Iglesia Metodista decida abrir nuevamente las puertas de sus templos.

Las denominaciones que conforman el Concilio de Iglesias de Puerto Rico lleguen a un consenso para abrir los templos basado en la opinión médica y epidemiológica experta. La Iglesia Metodista de Puerto Rico reabrirá sus templos luego de un diálogo amplio entre sus líderes y que los mismos, así lo entiendan prudente y responsablemente. Luego que cada congregación metodista esté preparada, según lo establecido en nuestro protocolo de bioseguridad, tenga los materiales adecuados y ciertamente, lo hayan decidido ellos.

“Lo que solicitamos en algo prudente, justo, basado en los principios tan sencillos de empatía, compasión y solidaridad cristiana. También, el país necesita una dirección espiritual, las personas buscan de la presencia divina para poder manejar y ventilar sus preocupaciones. Pero, debe hacerse de manera ordenada y consciente; nuestros templos están abiertos de manera remota y virtual, utilizando todo tipo de comunicación electrónica y tecnológica permitida para poder administrar la palabra, porque Dios es nuestros amparo y fortaleza siempre”, indicó el obispo Héctor Ortiz.

En el día de ayer, Metro Puerto Rico reseñó la participación de la Gobernadora en un programa radial religioso donde informó que ya está trabajando en unas guías para permitir la apertura de las Iglesias, así como las consejerías espirituales individuales, y confesiones, para la fecha del 25 de mayo.

