Concilio de Iglesias dice que no es el momento de abrir y volver a la "vieja normalidad"

Cuestionando la confiabilidad de los datos por la cantidad de pruebas realizadas del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico, el Concilio de Iglesias rechazó volver en estos momentos a la "vieja normalidad", esto luego de que la gobernadora Wanda Vázquez anunciara que se encuentra trabajando en unas guías para ir reabriendo los centros espirituales por fases.

"Al no contar con una cantidad suficiente de pruebas no se tiene una estadística confiable,

una que nos permita visualizar el camino a seguir, de ese modo las proyecciones presentadas no tienen una confianza aceptable", expresó el reverendo Felipe Lozada Montañez, presidente de la Junta de Directores del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, agregando por esta razón que "entendemos que todavía no es el momento para comenzar a volver a una vieja normalidad, nos tenemos que preparar para una nueva normalidad”.

La postura del Concilio de Iglesias de que no es el momento para abrir los centros, viene acompañada de un diálogo que se ha llevado para tener una logística lista para el momento en sí entiendan oportuno abrir.

"En nuestras denominaciones hemos estado dialogando sobre la forma y manera en que

habremos de volver a encontrarnos físicamente, porque espiritualmente nunca hemos dejado de hacerlo, nos hemos demostrado que somos Iglesia desde donde nos encontremos, en este momento desde cada casa, desde cada familia y el uso de la tecnología para llevar mensaje de acompañamiento, esperanza, ánimo y fortaleza, siempre desde el amor. Somos cuidadosos y valoramos la vida de cada persona, sobre las cuestiones materiales y la economía; porque la gente es primero."

En el día de ayer, Metro publicó que la Gobernadora considera permitir la reapertura de las Iglesias, así como las visitas de apoyo espiritual individuales, así como las confesiones, para la semanas del 25 de mayo. Esta apertura vendría acompañada de la creación de un grupo asesor de Iglesias para dialogar las medidas que serían necesarias para que la reapertura sea una responsable.

Documento del Concilio de Iglesias:

