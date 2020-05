Estiman 392,000 personas desempleadas por el coronavirus

El Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Cayey, junto con la Universidad Autónoma de Madrid preparó un estudio sobre la situación económica de la Isla por el COVID-19, que revela el impacto del COVID-19 en la tasa de desempleo local, al estimarla ahora en un 46%.

En el documento se destaca el crecimiento económico que reflejó la Isla en el año fiscal 2019, que terminó el 30 de junio. Según el 'Informe sobre la situación y perspectivas de la economía de Puerto Rico' , liderado por el economista José Caraballo Cueto, el Producto Nacional Bruto real (PNB, luego de ajustarse por inflación) creció 1,5%.

En el resumen de la actividad económica de aquel entonces se informa la diferencia del crecimiento con los estimados que había hecho el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF). "Tanto la Junta de Control Fiscal como el gobierno local habían pronosticado un crecimiento de entre 4 y el 6,7% en distintos planes fiscales", señalaron.

Asimismo, exponen que antes del impacto del COVID-19, la economía local se había afectado por la secuencia sísmica que inició el 28 de diciembre de 2019. "Cuando apenas se empezaba a restablecer la actividad económica, el 15 de marzo el gobierno local estableció un confinamiento inesperado y mal planificado que ha desembocado en que ciento de miles de trabajadores desplazados no pudiesen acceder al seguro por desempleo", se expone en el documento.

El estimado del informe de la UPR de Cayey y la Universidad Autónoma de Madrid de personas desempleadas en la Isla por el coronavirus asciende a 392,000. De esos, 157,000 son trabajadores por cuenta propia, 27,000 constructores, 87,000 empleados de comercio y transportación, así como 81,000 de la industria de la hospitalidad.

"A esto se suman 93 mil que ya estaban desempleados en febrero, daría una tasa de desempleo de aproximadamente 46%", afirman los investigadores en el documento.

Atrás el crecimiento económico proyectado

Por otro lado, en el informe se expone que no se dará un crecimiento económico en Puerto Rico en el año fiscal 2020, que termina el 30 de junio.

"La perspectiva de crecimiento económico que la JCF pronosticó para este año fiscal 2020 no ocurrirá. En particular, la JCF predijo un

crecimiento de 1,5% (cerca de mil millones de dólares), pero no se han establecido políticas económicas lo suficientemente agresivas para compensar el impacto de dos desastres naturales -terremotos y pandemia del Covid19- sobre el mismo año fiscal", puntualizaron.

Otro aspecto destacado en el informe fue que se espera una tardanza en los fondos de ayuda federal relacionados a los huracanes Irma y María, los terremotos, y ahora el COVID-19.

Sobre ese tema, el Gobierno indicó en el plan fiscal entregado esta semana señaló que que los fondos federales tendrán un impacto positivo por dos años y luego enfrentarán un déficit.

"El Plan Fiscal 2020 se prepara asumiendo este apoyo del Gobierno Federal, a pesar de que ha habido retrasos sustanciales e injustificados para recibir esta ayuda. Se proyecta que esta ayuda creará excedentes fiscales temporales durante los próximos años, pero no cambiará los problemas estructurales subyacentes que enfrenta Puerto Rico", expuso el Gobierno.