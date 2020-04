Tesoro federal recibe plan de Hacienda para enviar los $1,200

El Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) envió hoy al Tesoro Federal el plan del Departamento de Hacienda para enviar los $1,200 a los puertorriqueños como parte de la ayuda federal en medio de la pandemia de coronavirus.

Así lo confirmó la comisionada residente, Jenniffer González, en entrevista con NotiUno 630.

El IRS evaluó y autorizó el plan esta mañana.

“Ya IRS revisó el borrador, el plan sometido por el gobierno, ahora está a la espera del secretario del Tesoro federal”, explicó González.

El paquete de estímulo económico incluido en la Ley CARES incluye un incentivo de $1,200 para personas que devenguen $75,000 o menos al año y $2,400 para matrimonios que ganen $175,000 o menos al año. Además, incluye $500 por cada menor de edad dependiente.

Te podría interesar:

Carmen Yulín Cruz: “La ineficiencia de este gobierno es palpable” “No pueden resolver el asunto de los desempleados y están pidiendo ayuda a los municipios”

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, se ha negado a confirmar si el envío del incentivo comenzará para las primeras dos semanas de mayo. Según precisó, el Tesoro no le ha dado una fecha exacta de cuándo enviarían el plan.

"Aquí yo creo que el único punto crítico es la decisión que vaya a tomar el Tesoro Federal sobre los pagos a los participantes del Seguro Social y veteranos que no radican planillas. Nuestra posición es que para mejorar el alcance y la efectividad de este programa, debe ser el Tesoro federal quien envíe estos pago directamente", agregó.

El Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) estuvo disponible desde el 24 de abril para que hubiera comenzado el desembolso desde el pasado 27 de abril.

“Yo lo que necesito es la aprobación del plan… No necesito aclarar muchos temas. Yo pregunto consistentemente y no me saben dar una fecha”, sostuvo más temprano hoy.

De otra parte, Parés Alicea indicó que el DH no tiene responsabilidad sobre aquellos ciudadanos que recibieron el desembolso del dinero por llenar una solicitud del IRS, a pesar que se dijo, la misma no aplicaba a los territorios como Puerto Rico.

“Eso es una transacción que el IRS hizo directamente con estos ciudadanos. Nos es responsabilidad del Departamento de Hacienda. La información que yo tengo es que el IRS nos indicó que ese portal no está diseñado para que los residentes de los territorios hagan el reclamo de los 1,200 dólares porque la ley claramente establece que se debe hacer a través de un plan autorizado por el secretario del Tesoro”, dijo el funcionario.

Te recomendamos este vídeo: