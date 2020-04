Hacienda discutiría hoy con IRS plan desembolso ayuda federal de $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea dijo que el jueves sostendría una llamada en conferencia con el personal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS en inglés), para según entiende, finiquitar los cambios finales al plan de distribución de la ayuda federal de 1,200 dólares para ciudadanos ante la emergencia del COVID-19.

“La información que tengo es que el IRS ya está finiquitando su revisión y van a discutir con nosotros su retroalimentación, porque incluso, ellos ni siquiera me han entregado el borrador con los cambios de ellos. Hemos tenido intercambios con ellos de comentarios o preguntas que hemos ido aclarando”, dijo Parés Alicea en entrevista radial (NotiUno).

Las declaraciones se dan ante las cuestionantes que se han dado por la dilación en el desembolso de los 1,200 dólares por concepto de la emergencia del COVID-19 como establece el CARES Act.

Hacienda dice no puede tocar aún $400 millones en sus cuentas Aunque hay un dinero listo para distribuirse, sin el permiso de los federales no se puede acceder a esa cuenta de Hacienda

Explicó que luego que el IRS apruebe el plan, entonces pasaría al Tesoro de Estados Unidos. Señaló que a eso de las 9:00 de la mañana tendría la llamada con personal del IRS, quienes “ni siquiera están claros exactamente qué es lo que está ocurriendo”.

“Le hemos dado sugerencias y le hemos pedido que emitan guías claras porque se puede percibir que es un asunto de falta de credibilidad de nosotros (Hacienda), cuando no lo es. Estamos tratando y haciendo lo indecible para poder cumplir con los requisitos establecidos por ley y ellos no han respondido”, dijo el secretario.

Mientras, el secretario del DH dijo que el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) estuvo disponible desde el 24 de abril para que hubiera comenzado el desembolso desde el pasado 27 de abril.

“Yo lo que necesito es la aprobación del plan… No necesito aclarar muchos temas. Yo pregunto consistentemente y no me saben dar una fecha”, sostuvo.

De otra parte, Parés Alicea indicó que el DH no tiene responsabilidad sobre aquellos ciudadanos que recibieron el desembolso del dinero por llenar una solicitud del IRS, a pesar que se dijo, la misma no aplicaba a los territorios como Puerto Rico.

“Eso es una transacción que el IRS hizo directamente con estos ciudadanos. Nos es responsabilidad del Departamento de Hacienda. La información que yo tengo es que el IRS nos indicó que ese portal no está diseñado para que los residentes de los territorios hagan el reclamo de los 1,200 dólares porque la ley claramente establece que se debe hacer a través de un plan autorizado por el secretario del Tesoro”, dijo el funcionario.

Explicó que el plan establece mecanismos para evitar el doble desembolso de este beneficio. Dijo que el DH no penaliza por esa transacción y que desconoce qué pueda hacer el IRS al respecto.

De otra parte, el funcionario indicó que para poder adelantar una cantidad del dinero en lo que se aprueba el plan, es necesario legislar, pues no hay una ley federal que garantice el reembolso de esos dineros. Detalló que la Junta de Control Fiscal lo que autorizó fue usar 400 millones de dólares del gobierno estatal, pero una vez estuviera el plan aprobado.

“Si no tengo un plan no tengo garantías de reembolsos. Créanme que he mirado esto desde todos los ángulos. Si hubiera media facultad legal, para yo poder hacer algo, ya lo hubiera hecho. Estoy sujeto a una autorización del plan que hemos sido sumamente diligentes y que el IRS ha tenido unos errores críticos de implementación y no nos ha autorizado el plan”, finalizó.