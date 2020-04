Gobernadora exhorta a Justicia investigar alegado patrón de hostigamiento a menores de edad

La gobernadora Wanda Vázquez emplazó al Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a investigar un alegado patrón patrón de hostigamiento que sostuvieron los administradores de las marcas Pauwii Swim y Yatea Puerto Rico a niñas menores de edad, a cambio de fotos, favores y lujos en su yate.

"Luego de ver varias alegaciones de jóvenes menores de edad, sobre un alegado patrón de hostigamiento, es imperativo que tanto el Departamento de Justicia y Oficina de la Procuradora de las Mujeres se comuniquen con las denunciantes para investigar esto. Lo que he leído hasta el momento es altamente preocupante. ¡Basta ya!", publicó Vázquez en su perfil de Twitter.

https://twitter.com/wandavazquezg/status/1254473678584188938

Posteriormente, Vázquez manifestó que se comunicó con las autoridades locales y federales, para trabajar en conjunto. "Es una situación altamente preocupante e inaceptable, y debe investigarse con prioridad", agregó.

Luego de ver varias alegaciones de jóvenes sobre un supuesto patrón de hostigamiento, me comuniqué con @DSPnoticias y la Policía para que se trabaje en conjunto con las autoridades federales. Es una situación altamente preocupante e inaceptable, y debe investigarse con prioridad. — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) April 26, 2020

Por su parte, la Procuradora Interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, manifestó que se mantienen alerta al alegado patrón de hostigamiento. "En la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, estamos alertas ante las acusaciones que han hecho menores y jóvenes sobre posibles patrones de hostigamiento al que fueron sometidas por parte de un hombre a cambio de fotos, favores y lujos. Estas son unas alegaciones sumamente serias a las que tenemos que prestarle mucha atención", expresó .

Te recomendamos:

ICE exhorta a cooperar ante señalamientos a administradores de empresas locales Un oficial de ICE le dijo a Metro y a El Calce que "no puede confirmar ni negar la existencia de de ningún tipo de investigación"

Además, exhortaron a todas las mujeres que sean víctimas o conozcan información sobre este particular a comunicarse con las autoridades pertinentes y hacer las denuncias a través de la línea confidencial al 787-722-2977. "Que no se quede en las redes sociales. Este comportamiento es ilegal y debe ser atendido a la brevedad", concluyó Bermúdez.

"Repudiamos todo acto violento que atente contra la dignidad de la mujer y el ser humano. Continuaremos trabajando incansablemente para educar y concienciar sobre todos los ámbitos de la violencia; un mal que día a día nos aqueja y constantemente se demuestra en contra de las mujeres”, finalizó Bermúdez.

Varias mujeres denunciaron públicamente que Julius Ortiz, dueño y distribuidor de una marca de trajes de baño Pauwii Swim, supuestamente busca a las chicas por las redes sociales, las invita a medirse trajes de baño en una tienda, se mete al probador y las intenta trastear. De igual forma, señalan a Jorge Javier Marrero Gerena, de Yatea Puerto Rico, que, según indica, anda en las redes acosando a jóvenes, algunas menores de edad.

Hace unos días subí en mi cuenta fotos con un traje de baño de Pauwii Swim porque recientemente el dueño de la marca me… Posted by ᴄʟᴀᴜᴅɪᴀ on Saturday, April 25, 2020

Según reportó El Calce, los testimonios en las redes sociales de las jóvenes afectadas, ubican a Ortiz como un "hostigador" que cuando las llevaba a probarse los trajes de baño, las tocaba la excusa de que necesitaba "medir" para el diseño. El portal Foro de Puerto Rico señaló que algunas de ellas narraron que el hombre les daba “nalgadas”, besos en la cara y les tomaba fotos sin permiso.

“Estaba sola y mientras me estaba probando uno de los trajes de baño, me soltó el top, me dió una nalgada, me tomó fotos topless sin mi permiso mientras yo me estaba tapando, cuando me iba a ir me dió tres besos en la cara asquerosamente” narró una joven en un tweet, mientras que otra chica alegó que el individuo una vez le pidió fotos de todos los ángulos para “saber su size”. “No le bastaba con que yo le diera mis propias medidas como cualquier profesional pediría” expresó.

Un joven salió a denunciar lo que supuestamente Ortiz hizo con su ex novia: "A mi ex, el dueño de la marca le dijo que le iba a dar unos trajes de baño para promoción. Cuando ella se los estaba midiendo el tipo entró al probador tres veces a supuestamente ‘acomodarle el traje de baño’ y la toqueteó toda. Le dijo que tenía que medirle el busto sin taparse".

Te recomendamos:

Te recomendamos en vídeo: