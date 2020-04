Pastores reclaman justicia por la muerte de dos mujeres trans

La pastora Nixie Ramos y el pastor Hilton Mercado, de la Iglesia Senda de Restauración Cristo Para Todos en Levittown, enviaron palabras de condolencias, consuelo y fortaleza, para los familiares y amistades de Serena Angelique Velázquez Ramos y Layla Peláez Sánchez, cuyos cadáveres fueron hallados calcinados en Humacao.

Ambos declararon que la muerte violenta de dos mujeres trans no debe quedar impune y que es hora de detener el ambiente de violencia en contra de la comunidad LGBTTIQ.

Los pastores aseguraron que ser parte de una sociedad intolerante no nos va a hacer callar ante los prejuicios existentes hacia los que somos diferentes. Afirmaron también, que es imprescindible enseñar que Jesús ama la diversidad y que su transitar por este mundo es el mejor ejemplo de ello. Indicaron que no se puede olvidar que, con estos casos recientes, ya son alrededor de ocho asesinatos que no deben quedar impunes.

También lee:

(FOTOS) En cuarentena y con solo nueve años, un niño se inventa un videojuego Como el resto de habitantes de Lombardía, la región del norte donde han muerto 13.000 personas, Lupo Daturi está encerrado en su casa, en las afueras de Milán, desde el 8 de marzo.

"Exigimos justicia. Sí, queremos justicia… de la que enseña, de la que no falla, aunque duela. ¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen! …pero que paguen por lo que hicieron”, añadieron en declaraciones escritas.

Actualmente, por la emergencia del COVID-19, la Iglesia Senda de Restauración Cristo Para Todos transmite sus cultos por Facebook Live los miércoles a las 7:30 PM y domingos a las 10:30 AM.

Además, diariamente a las 7:00 PM, se conectan a través de Zoom para participar en el Oasis de Oración. Más información en facebook.com/iglesia.cristoparatodos o en el 787- 454-6156 ó 787 629 – 8382 y en Instagram.com/iglesiacristoparatodos777.

Te recomendamos:

Te recomendamos en vídeo: