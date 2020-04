Se desploma el precio del petróleo

El precio del petróleo ha continuado a la baja en los mercados, esto luego de que registrara el número más bajo en 30 años.

El precio del barril abrió la jornada en unos $10, sin embargo, durante el día ese número ha continuado en picada y ha llegado hasta menos de un dólar.

Estos precios se han observado en lo que va de año debido a la pandemia del COVID-19.

En entrevista con Metro, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado indicó que el precio del litro de gasolina regular en la Isla podría llegar a los 30 centavos. Sin embargo, este estimado se llevó a cabo cuando el precio del barril se situaba en los $10. Aún se desconoce el nivel al que pueda terminar el precio una vez cierren hoy los mercados.

BREAKING: Crude oil's May contract plunges as low as just $0.01 per barrel https://t.co/HlsH3slbGO pic.twitter.com/gnRJGEpmcz

— CNBC Now (@CNBCnow) April 20, 2020