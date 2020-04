Estos son los ciudadanos que podrían recibir primero los $1,200 del gobierno federal

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés informó que quiénes rindan su planilla de 2019 estarán en una mejor posición de orden para recibir el incentivo de $1,200 del gobierno federal por la pandemia del COVID-19.

De igual forma, en entrevista con Metro, el funcionario mencionó los procesos que aún se delinean para el desembolso de los millones de dólares y que aún no tienen una fecha concreta para Puerto Rico.

"Nosotros en nuestros planes de trabajo hemos delimitado cuáles pueden ser los riesgos de ejecución para pagar esto de manera oportuna. Dos de ellos tienen que ver con el Tesoro federal. Que nos aprueben el plan y que se emitan los fondos de manera oportuna, que nosotros podemos distribuir estos fondos a la ciudadanía. Hay un tercer riesgo de ejecución, que es naturalmente la programación de nuestro sistema, que tenemos un equipo altamente comprometido trabajando horas larguísimas durante el día para poder llevar a cabo este programa de una manera exitosa", comentó el funcionario en entrevista con Metro.

Aunque no precisó la fecha, Parés aseguró que están próximos a entregarle a la agencia federal el borrador de su plan para distribuir los incentivos de $1,200 a individuos. Esto incluye $500 por cada menor dependiente y $2,400 para los matrimonios que rinden planilla en conjunto. Una de las condiciones para recibir la ayuda es que los individuos ganen $75,000 o menos al año y que los matrimonios ganen hasta un máximo de $150,000 al año.

"Todavía el Tesoro no tiene unas guías claras. Creemos que en algún momento de la semana que viene ellos van a emitir esas guías", agregó. La Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó al Gobierno utilizar $400 millones para adelantar el desembolso de los incentivos. Sin embargo, el ente creado por la Ley Promesa aclaró que hasta que el Tesoro no apruebe el plan no se enviará el dinero, por temor a que luego el dinero no sea reembolsado al Gobierno.

Enviarían primero los cheques a quienes rindieron su planilla

"Vamos a tener que utilizar data contributiva para el año 2019 y 2018. Así que, las personas que puedan radicar su planilla de 2019, que muestran reintegro deben radicarla por dos razones; número uno para recibir ese reintegro a la brevedad y número dos porque va a estar en mejor posición de recibir este incentivo", detalló Parés.

Asimismo, expuso que una medida que puede tomar el Tesoro federal para los ciudadanos que no rinden planillas es crear un mecanismo para que se registren y soliciten el incentivo.

"Operacionalmente, el que se haya radicado la planilla de 2019 simplifica al Departamento de Hacienda el poderlo atrapar en el sistema para poder hacer los desembolsos. ¿Por qué?, porque sabemos que en febrero 2020 se migraron todos los datos contributivos a nivel de SURI. Tengo que decir que la data más confiable es la que se genera en ese sistema y esa radicación de 2019 es la primera planilla que se radica a través del sistema SURI, es la que más fácil se le hace a los programadores poder armonizar para poder llevar a cabo estos desembolsos. Eso no significa que los que no hayan radicado la planilla de 2019 no van a recibir el incentivo, lo van a recibir", puntualizó.