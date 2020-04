En un puerto estadounidense las 200,000 pruebas rápidas en espera por FDA

Las 200,000 pruebas rápidas que compró el gobierno están en un puerto estadounidense en espera por una inspección de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, siglas en inglés) para entonces poder llegar a Puerto Rico.

Según reportó el periodista estadounidense David Begnaud, la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, siglas en inglés) confirmó la información.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el reportero señala que el secretario de Salud, Lorenzo González, indicó que la compra de los kits se realizó antes de conocer que las pruebas cumplen con la aprobación de la FDA.

NOW: The 200,000 test kits that Puerto Rico ordered & were supposed to arrive a week or so ago are sitting at a port in the mainland US awaiting FDA inspection, says @CBP. The purchase was made before it was confirmed that the tests meet FDA approval, says PRs Health Secretary.

