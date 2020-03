Gobierno compra 200,000 pruebas rápidas de coronavirus

Amparada en la determinación del gobierno federal de flexibilizar los métodos para detectar el coronavirus, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que el Departamento de Salud ordenó la compra de 200,000 ‘rapid kits’ que se utilizarían “principalmente” para pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

“El Departamento de Salud ha ordenado a una compañía identificada por la Organización Mundial de la Salud –que utilizan otros países también– la compra de cerca de 200,000 ‘rapid kits’. Esos 200,000 van dirigidos a que tengamos esa evaluación inicial, por ejemplo, en el aeropuerto, y poder tener un resultado mucho más rápido”, afirmó la primera ejecutiva.

De acuerdo con Vázquez, las personas que arrojen positivo en la prueba rápida deberían entonces realizarse la muestra para el análisis molecular que se ha utilizado hasta ahora en el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud.

“La compra (es) principalmente para el aeropuerto y aquellas personas que de una alguna manera haya que hacerle la prueba con recomendación médica. Es una manera de nosotros adelantar si una persona tiene Covid-19. El que dé negativo, ningún inconveniente, pero el que dé positivo va a la segunda prueba. De esa manera nos aseguramos todos que hayamos identificado a tiempo qué persona puede estar contagiado y propagar este virus”, sostuvo Vázquez.

Además de los 1,000 reactivos que el Departamento de Salud adquirió del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el gobierno cuenta con otros 4,000 que se compraron a Quest Diagnostics, explicó la mandataria.

A esta compañía el gobierno también le compró unos 5,000 ‘kits’ de pruebas, de las cuales 50 ya fueron entregadas a la Guardia Nacional para su uso en el aeropuerto.

El Departamento de Salud ha realizado 90 pruebas, de las cuales aún espera por los resultados de 29. Cinco muestras han arrojado positivo hasta el momento, mientras 56 han resultado negativo.

El Hospital de Veteranos, además, reportó ayer su primer caso de un paciente que dio positivo al Covid-19, entre los 38 a los que se le ha practicado la prueba.

Exige coordinación a municipio y laboratorios clínicos

Vázquez, por otro lado, advirtió a los municipios y laboratorios privados que han comenzado a realizar las pruebas que deben manejar el proceso en coordinación con el Departamento de Salud para evitar cualquier desfase en la data recogida por las autoridades.

“Es importante recalcar que el Departamento de Salud es la única agencia autorizada a tramitar estas pruebas. Toda iniciativa municipal que hemos escuchado y visto es importante y agradecemos la iniciativa, pero tiene que haber coordinación con el Departamento de Salud. No pueden realizar muestras sin que haya coordinación. La petición es que se comuniquen con el Departamento de Salud para que haya esa coordinación. Ahora mismo, esas muestras que están tomando las pueden coordinar con el Departamento de Salud, el Departamento toma la muestra y entrega el resultado en seis a ocho horas. Las muestras que están tomando los alcaldes si no las coordinan con Salud las están enviando fuera de Puerto Rico y tienen que esperar el tiempo que ese laboratorio la realice”, subrayó la gobernadora.

El comentario pareció levantar molestia en el alcalde Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien escribió en Twitter que “las pruebas que tiene disponible Bayamón fueron dialogadas y coordinadas con la alta oficialidad del Departamento de Salud. En Bayamón no improvisamos”.

“En una situación de emergencia como esta no puede haber muchas personas por diferentes lados haciendo estos análisis. El alcalde de Bayamón sí notificó a Salud. Yo no estoy haciendo imputación alguna. Esto tiene que ser una labor en conjunto. Somos una isla y tengo que mantener control sobre todos los ciudadanos de esta isla para que no se me contaminen y no haya contagio. La colaboración con los laboratorios clínicos privados la hemos tenido y hoy nos vamos a reunir para que todas las estadísticas estén contenidas en un solo instrumento y sepamos cuántas han hecho los laboratorios privados y los de salud pública”, precisó Vázquez.

La secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, mencionó que la ley que regula los laboratorios en la isla exige que estos reporten sus los resultados positivos de enfermedades contagiosas al Departamento de Salud.

“Eso se lleva haciendo mucho tiempo. Este año hemos añadido Covid. Cualquier laboratorio que haga una prueba es su responsabilidad legal reportar al Departamento de Salud”, puntualizó la secretaria interina.

Quiñones de Longo dijo, asimismo, que el Hospital de Veteranos también debe reportar a Salud cualquier positivo a coronavirus registrado.

“Es el Departamento de Salud el que hace la evaluación epidemiológica de los contactos inmediatos de la persona. En el único caso positivo que Veteranos ha reportado ese proceso se está llevando a cabo”, dijo la funcionaria.

