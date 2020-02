Rotundo no del PPD a consulta plebiscitaria

El exgobernador y candidato a comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá le propuso ayer al Consejo General del Partido Popular Democrático (PPD) que se enfoquen en desprestigiar el plebiscito “estadidad sí o no” que el Partido Nuevo Progresista (PNP) intenta realizar en las elecciones generales.

“Si llegaran a entregarnos esa papeleta, lo que tenemos que estar seguros de aquí hasta ese día es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale na’. Y una vez todo el mundo sepa que la papeleta no vale na’, antes de ese día decidimos qué hacemos con la papeleta. Si le pegamos fuego, si nos las robamos, lo que sea. Pero no empiecen a discutir eso ahora”, dijo Acevedo Vilá durante la reunión del organismo interno.

“En esta etapa, lo que hay que hacer es desprestigiar este proceso, que arranca desprestigiado. Aquí quien único está empujando esto es (el presidente senatorial) Thomas Rivera Schatz. Nosotros tenemos que desprestigiarlo aquí en el electorado, diciéndoles a los propios estadistas que esto es para engañarlos a ellos, que es para sacarlos a votar, que es porque les da vergüenza decir que son penepés en este momento histórico”, insistió el también ex comisionado residente.

Acevedo Vilá puntualizó que la estrategia del PPD debe ser similar a la que la colectividad utilizó de cara al plebiscito de 2017, cuando optaron por boicotear la consulta en la que la estadidad obtuvo el apoyo del 97 % del electorado. Menos de una cuarta parte de los electores elegibles participaron del proceso.

El senador y candidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, se hizo eco de las palabras de Acevedo Vilá.

“Venimos a dejar bien claro que cualquier intento de plebiscito amañado va a ser rechazado por el Partido Popular y debe ser rechazado también por Puerto Rico”, subrayó Bhatia.

23 % Electorado que participó de la consulta de estatus organizada por la administración novoprogresista en junio de 2017

Según Acevedo Vilá, el apoyo en la capital federal al propuesto referéndum es mínimo.

“Y no sé si se han dado cuenta que ya (en el PNP) empezaron a decir que el plebiscito va con o sin el aval del Departamento de Justicia federal, porque saben que se les va a hacer prácticamente imposible conseguirlo”, dijo Acevedo Vilá al Consejo General, compuesto por figuras electas del PPD.

El político indicó que ya se comunicó con Charlie Black y Paul Weiss, dos cabilderos que han defendido los intereses del PPD en Washington, para que comiencen a hacerle campaña en contra a la propuesta consulta.

“Ya ellos comenzaron gestiones y están trabajando unos borradores de carta repitiendo la misma estrategia que usamos en el 2017”, dijo Acevedo Vilá.

De aprobarse el proyecto de ley que viabilizaría la celebración del plebiscito, sería la tercera consulta de estatus que se lleva a cabo desde el 2012.

Vázquez reacciona a Acevedo Vilá

La gobernadora Wanda Vázquez arremetió contra el comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, quien instó a su partido a “desprestigiar” la consulta de estatus que el Partido Nuevo Progresista (PNP) propone realizar junto a las elecciones generales.

“Decir que ‘si le pegamos fuego, si nos las robamos, lo que sea’ invitan a la agresión, a la violencia, a la intolerancia y a la comisión de delitos en el próximo proceso electoral”, sostuvo la también precandidata a la gobernación.

“Una vez más, defenderemos la estadidad, ganando en las urnas; no robando papeletas como el liderato popular”, subrayó la mandataria.

Pierluisi: le huyen al estatus “como el diablo a la cruz”

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Pedro Pierluisi expresó que el Partido Popular Democrático le huye “como el diablo a la cruz” a la idea de solucionar el dilema de estatus.

“El referéndum de ‘estadidad sí o no’ es un proceso claro y transparente que no se presta para interpretaciones. Aquellos que nos quieren mantener sumidos en la desigualdad, nunca le traerán soluciones a nuestra gente”, dijo el ex comisionado residente. Metro