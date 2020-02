Gobernadora quiere cerrar temprano los comercios en San Juan

Ante los 11 asesinatos ocurridos en la Isla durante el fin de semana, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el lunes, que solicitará reuniones con sus componentes de seguridad para verificar la supervisión de personas con grilletes.

“La Policía va en un acuerdo con el Departamento de Corrección a intervenir y a verificar que estas personas estén cumpliendo con sus acuerdos de supervisión electrónica. Si tienen que estar en sus casas a una hora o en los días de semana, hay que cumplir con ello. Aquella persona que violente los acuerdos de supervisión electrónica, vamos a proceder de conformidad con la ley y si esa persona debe ser ingresada, será ingresada”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

“Si tienen el privilegio de tener supervisión electrónica, tienen que cumplir con ello”, añadió.

Por otro lado, mencionó procurar del Departamento de Justicia, que haya suficientes fiscales disponibles para trabajar en conjunto con la Policía.

Asimismo, la mandataria dijo que pretende que se revisen los códigos de seguridad en San Juan, en su intención de que los negocios cierren temprano.

“Muy tristemente no hemos tenido resultados adecuados. Los Códigos de Orden Público en el Municipio de San Juan necesitamos horario, que tengan un horario para cerrar. Tenemos códigos de orden Público en Bayamón, en Carolina, en Caguas que tienen horarios de cierre. Y como San Juan no lo tiene, esas personas se mueven a los negocios de San Juan y, aunque a veces, esas situaciones no ocurren dentro de los negocios, ocurren una vez salen de estos negocios. Y hemos visto asesinatos que han ocurrido como resultado de ello”, dijo.

Entre otras cosas, la gobernadora dijo que “hay que darles las herramientas a la Policía”. Del mismo modo solicitó la cooperación de las Policías Municipales con la Policía Estatal.

Las expresiones de la mandataria se dieron posterior a una reunión con el comisionado de la Policía, Henry Escalera en el Cuartel General en Hato Rey.

