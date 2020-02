Mutis de agencias de gobierno ante bloqueo de cuentas en redes sociales

Tras un reportaje de Metro que reveló que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con un protocolo para el manejo de redes sociales, las agencias y corporaciones públicas volvieron a permanecer en silencio sobre las razones por las cuales deciden bloquear usuarios en plataformas como Twitter.

Luego de varias denuncias de ciudadanos en torno a que cuentas oficiales de gobierno los han bloqueado en plataformas digitales, este medio solicitó a agencias como el Departamento de Salud, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que indicaran las razones para bloquear ciudadanos y si cuentan con políticas de manejo de redes sociales que atiendan estas situaciones.

Sin embargo, al cierre de esta edición, las agencias no expusieron su versión. Pese a que no reaccionaron, la AEE tiene un documento en su cuenta oficial de Twitter que indica que su perfil se creó para informar sobre actividades relacionadas con la corporación pública. Detalla que todo comentario que no gire en torno a este contenido será eliminado. Sin embargo, el documento no hace mención de que bloqueará cuentas a ciudadanos que no cumplan, aunque sí establece que el contenido que contravenga los términos y condiciones será removido.