Carlos Acevedo dice emergencia se manejó desde Fortaleza

El exdirector del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo dijo que tras el inicio de la actividad sísmica en el Sur de la Isla, La Fortaleza estableció una estructura paralela a su dependencia para responder a la emergencia y que quien estaba a cargo era el secretario de Estado, Elmer Román.

Así mismo, destacó que recibió instrucciones para trasladarse al Sur, lo que le restó visibilidad de las decisiones gerenciales y operacionales de la respuesta gubernamental, al punto de que no sabía que existía un segundo almacén en Ponce utilizado en el operativo de ayuda. En entrevista con Metro, Acevedo insistió en que el almacén de Ponce de NMEAD era conocido por todos los componentes del Gobierno, así como el inventario que allí tenían. Dijo que hay inventario del almacén y la gobernadora, Wanda Vázquez, así como Román los conocían. Dijo que luego supo sobre la existencia del almacén de Educación. Esta mañana, el Departamento de Educación reconoció que el almacén de comedores escolares es utilizado en la emergencia por parte de la Guardia Nacional. Se detalló que allí tienen agua y comidas militares.

“Existía una estructura paralela. Uno, quien estaba realmente a cargo de la agencia era Elmer Román por ser el state coordinator officer, eso es una. Dos, a mi se me solicita que me vaya a trabajar directamente al Sur a ayudar directamente a los alcaldes. Así que dentro del Centro de Operaciones de Emergencia se están coordinando un sinnúmero de asuntos en apoyo a los municipios que yo no puedo mirar, que no estoy viendo, recuerda que todo entra por sistema de web, pero yo estoy desplazado directamente en el Sur trabajando con los alcaldes. Adicional, pusieron jefes de agencia trabajando directamente con los alcaldes. Así que, la información, las solicitudes, las ayudas se dividen en muchas cabezas”, explicó Acevedo. El exfuncionario dijo que esa estructura paralela respondía directamente a La Fortaleza y al Secretario de Estado.

De hecho, la salida de la secretaria de la Familia, Glorimar Andujar se relaciona a su decisión de remover a una funcionaria designada desde Fortaleza para ser enlace en el municipio de Guayanilla y que a juicio de la exfuncionaria no siguió los procesos legales para la distribución de la ayuda. Se trata de quien fuese directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones. Incluso, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón llamó a Andujar en un momento dado para que restituyera a Quiñones de forma retroactiva.

El exjefe de NMEAD aseguró que su relación con Román siempre fue cordial y muy profesional. Acevedo fue destituido el sábado cuando la ciudadanía en Ponce supo del almacén lleno de suministros. Según el relato de Acevedo, en todo momento informó que era un almacén activo y que en horas de la tarde fue informado que sería removido de su cargo porque la presión en las redes sociales era fuerte.

Gobernadora botó a Carlos Acevedo por ubicación de almacén en Ponce También confirmó que sabía de la existencia de dicho almacén encontrado en La Guancha

Además de destituir a Acevedo, Vázquez ordenó una investigación de 48 horas que dijo se haría pública, pero que ahora se maneja como información confidencial. Acevedo dijo que los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) nunca lo entrevistaron. El funcionario contrató a la abogada, Mayra López Mulero, ya que entiende está siendo perseguido por el Estado.