Exsecretaria de la Familia: No me han dejado salir con la frente en alto

La exsecretaria de la Familia, Glorimar Andujar, una de las funcionarias a las que la Gobernadora le solicitó la renuncia este fin de semana en medio del mal manejo de la emergencia por la actividad sísmica, también rompió el silencio y al igual que Fernando Gil negó cualquier irregularidad de su parte en la respuesta a la emergencia.

Andujar sostuvo en NotiUno 630 que se le ha dañado su imagen por parte de La Fortaleza. “Lo que yo no estoy de acuerdo es que se dañe la imagen. No se me ha dejado salir con la frente en alto. Yo me siento dolida, me siento dolida por la forma y manera que se ha manejado esta situación”, sostuvo la abogada.

La exsecretaria aseguró que siguió todos los procedimientos de la agencia para responder a la emergencia y que solo hubo una desavenencia con La Fortaleza por ella remover a una funcionaria de la agencia. “Lo único que yo hice fue poner en ejecución los procedimientos del Departamento de la Familia. Lo único que me pueden señalar es seguir los procedimientos con cualquier persona […] No, no había ninguna situación que no estaban conformes, la única inconformidad fue el proceso que comencé contra un empleado”, explicó Andujar. La exfuncionaria se refiere al despido de Surima Quiñones, quien era la directora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), una agencia que está bajo la sombrilla del Departamento de la Familia . Andujar sacó a Quiñones de manera fulminante. Quiñones había sido designada enlace con el municipio de Guayanilla durante la emergencia por parte de la Gobernadora.

Fuentes de Metro aseguran que en la reunión del domingo en la mañana en La Fortaleza, la Gobernadora, Wanda Vázquez, fue dura en sus cuestionamientos a Andujar. Una de las fuentes dijo que “allí aquello fue nadie va a hablar, y empezó a inquirir a Glorimar fuertemente”. Mientras, otra fuente de este diario señaló que Vázquez lanzó una ristra de preguntas a Andujar que la funcionaria no podía responder. De hecho, la propia Gobernadora hizo referencia a este momento durante una conferencia de prensa en la que anunció que había pedido la renuncia de la secretaria de la Familia. Vázquez básicamente dijo que se cansó de que la secretaria de la Familia le dijera "voy a verificar a preguntas específicas".

Luego del escándalo del almacén en Ponce lleno de suministros que no se distribuyeron, la Gobernadora despidió a Carlos Acevedo como director del Negociado de Manejo de Emergencias, a Andujar, a Fernando Gil de la secretaría de Vivienda y esta mañana al comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos.