Fernando Gil niega versión de la Gobernadora sobre su despido

El exsecretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat le salió al paso a expresiones de la gobernadora, Wanda Vázquez sobre su despido, al descartar cualquier tipo de impugnación suya ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal sobre el Grant Agreement para acceder a los $8,221 millones en fondos CDBG-DR de ayuda tras los huracanes Irma y María.

Gil Enseñat dijo en entrevista con Metro que nunca planteó impugnar el Grant Agreement —documento que sostuvo se firma o no se firma—, que no hizo viajes sin autorización de Fortaleza a Washington D.C. para atender el asunto y que ni al momento de su despido, ni antes se le planteó una inquietud sobre expresiones suyas relacionadas a estos fondos.

Luego de decir en el fin de semana que la solicitud de renuncia a Gil Enseñat era por un asunto de confianza, hoy Vázquez indicó que el funcionario puso en riesgo los fondos de recuperación para Puerto Rico por impugnar ante Vivienda Federal el Grant Agreement para su desembolso. Gil lo negó rotundamente y destacó que en verano del año pasado decidió mantenerse en su cargo precisamente para no poner en riesgo los fondos. Sí admitió que estuvo inquiriendo constantemente sobre el retraso en el proceso y que le entregó el viernes a la Gobernadora un resumen escrito sobre asuntos problemáticos en los términos y condiciones del Grant Agreement. Según Gil, propuso que estas preocupaciones se atendieran en negociaciones para lograr unas dispensas luego de firmado el documento.

El exsecretario de Vivienda, Fernando Gil habla con Metro sobre su salida del Gobierno. / Foto:Dennis A. Jones

“Yo no he hecho planteamientos en Washington, yo no he tenido comunicaciones luego del Grant Agreement”, sostuvo el ingeniero y abogado. ¿Antes del Gran Agreement?, cuestionó Metro. “Había estado planteando cuándo viene el dinero, en qué forma y manera… cosas normales. No fueron planteamientos de índole de que yo vaya a poner en riesgo los fondos”, respondió el exfuncionario.

Gil detalló que luego de aprobado un Plan de Acción, se formaliza el contrato de la subvención en el cual se exponen términos y condiciones para desembolsar la ayuda. “Yo sí hice comentarios al respecto de que no eran iguales a los demás estados, que no eran iguales a los que teníamos bajo los $1.5 (billones ya aprobados) y que se ponían una serie de restricciones en las cuales teníamos que analizar el efecto adverso o positivo dentro de las operaciones del Departamento con esas nuevas condiciones especiales”, dijo sobre planteamientos que incluyó en un memorándum a la Gobernadora. Por ejemplo, algunas de sus inquietudes iban dirigidas a las notificaciones y aprobaciones por parte la Junta de Supervisión Fiscal, los parámetros del monitor federal, los términos de ejecución que se mantuvieron iguales al acuerdo para los $1,500 millones iniciales, a pesar de retraso de sobre 300 días en la aprobación de las guías y del plan, entre otras.

“Se hizo un brief (resumen) de eso y eso se le compartió para que ella (la Gobernadora) pudiera ver de primera mano en una reunión el viernes, antes de la conferencia de prensa, cómo está esto. Eso fue antes de que yo pudiera terminar el análisis de estimado de días adicionales que íbamos a tener que incurrir para poder hacer un desembolso, que de por sí es complicado el poder hacer ese desembolso en todas las jurisdicciones y con estas trabas, yo entiendo que puede haber más dificultad y la razón y el propósito de la subvención se vuelve más cuesta arriba”, agregó Gil Enseñat. Sobre estas preocupaciones, el ingeniero aseguró que nunca antes había levantado bandera con nadie en Washington. Dijo que el documento para la gobernadora eran cuatro páginas con sus observaciones sobre lo que podría afectar el proceso de desembolso del dinero.

En la conferencia de prensa del viernes, la Gobernadora dijo que no tenía problemas con el monitor federal y que todo se iba a cumplir. Usted estaba en esa conferencia…

—“Ella estaba hablando de las guías y sí con las guías hay que cumplir obligado. Los términos y condiciones, si nosotros planteamos ‘mira esto me afecta operacionalmente tantos días’, por ejemplo, se empiezan conversaciones con HUD antes de firmar para ver si esto de alguna forma, después que se firme, con un compromiso, someter una dispensa dentro de, pues esas cosas ayudan a que se agilice el proceso y obviamente existen porque HUD entiende que eso puede modificarse en beneficio para lo que se otorgó la subvención. En base a eso, yo hice un comentario en esa conferencia de prensa de que estábamos efectuando un análisis de lo que es el Grant Agreement y las condiciones que se pusieron adicionales y cómo las mismas podían afectarnos operacionalmente. En ningún momento, mi intención fue ni llevarle la contraria a ella, ni corregirla en público porque ella estaba hablando de guías y yo estaba hablando de condiciones en un contrato.

De hecho, Gil Enseñat indicó que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto García se le acercó al concluir la conferencia de prensa para plantearle que en su intervención contradijo a la Gobernadora. “Yo le digo ‘no hermano, ella estaba hablando de guías y yo de términos y condiciones dentro del Grant Agreement y no es lo mismo. Lo que estoy tratando de hacer en beneficio de que el dinero, ya de por sí es difícil el gasto como tal, que no nos vayan a poner unas cosas que para pagar un peso o para pagar una factura o una certificación el contratista o cualquier persona tenga que esperar 90 o 180 días. No hay forma, ni manera, y de hacerlo los precios los van a incrementar”, relató el exsecretario.

Más allá del comentario de Osvaldo Soto, luego que usted entregó sus observaciones, la Gobernadora tuvo alguna reacción, le dijo algo o no volvieron a hablar.

—No, no volvimos a hablar. No fue hasta el domingo que se comunican conmigo a las 5:12, el secretario de la Gobernación que me pidió que sometiera mi renuncia.

¿Le mencionaron este asunto?

—No.

¿En algún momento hizo un viaje a Washington sin la autorización de Fortaleza?

—Yo siempre tengo autorización de Fortaleza. Hay que pedirlo, permiso, a menos que sea de emergencia. La última vez que estuve en Washington fue en mi rol como vicepresidente de la Junta de PREPA. Yo lo único que he sido bien enfático es en que llegara el Grant Agreement porque consideraba injusto que pasaran más de 300 días. Yo, realmente, tengo que verificar, pero yo persé, pedirle a alguien sobre las condiciones…. Yo no había visto las condiciones.

¿Planteó que las condiciones se iban a impugnar?

—No se pueden impugnar, esas condiciones uno las firma o no las firma. Las puedes negociar, puedes buscar waivers y puedes buscar opciones para flexibilizarlos.

Si alguien planteara en Fortaleza que usted hizo gestiones no autorizadas… ¿Usted tiene récords de reuniones, memorándums, documentos sobre con quién se reunió?

—De los viajes y todo. Seguro que sí.

¿Cuándo entiende que se rompió la confianza de la Gobernadora en usted, si tan reciente como en octubre le otorgó un aumento de salario?

(Explicó su diferencial era como asesor y que lo tuvo también con Ricardo Rosselló.) —Cuando se rompió o cuando no, realmente yo no sé, sinceramente, no sé. Honestamente, me dolió bastante. Me sentí, profesionalmente…. No fue justo de la forma y manera que se hizo. (Habló sobre la importancia que tiene para él mantener su nombre limpio).

Te puede interesar: