Escuelas con daños podrían abrir parcialmente

YAUCO – Si se determina que hay escuelas con daños estructurales en algunos de sus edificios y en otros no, a consecuencia de la actividad sísmica, como quiera estas podrían abrir de forma parcial. Al menos esa es una de las alternativas que tiene sobre la mesa el Departamento de Educación a medida que los ingenieros estructurales continúan las inspecciones de los planteles.

En un recorrido que realizó la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por la escuela José Onofre Torres en Yauco, el ingeniero estructural José Gayá explicó que “los módulos (edificios) donde no haya habido un fallo estructural son módulos en que uno puede entrar”, y los niños pueden permanecer fuera de esos límites. Ante esa expresión se le preguntó si haría una recomendación de abrir una escuela parcialmente. “Los edificios que no sufrieron daños estructurales solamente, esos se pueden utilizar. Los que recibieron un daño estructural, que tienen grietas que muestran un plano de falla en la ruta de carga de ese edificio no se deben utilizar hasta que eso se corrija”.

También se le cuestionó si enviaría a su hijo o hija a una escuela como esa —con daños estructurales en algunos de sus edificios—, a lo que Gayá sostuvo que lo haría siempre y cuando tenga la certeza de que es una estructura estable, la haya verificado personalmente y “con unos guidelines de seguridad donde yo sepa que, a ciencia cierta, mi hija no vaya a salir corriendo y entrar en ese punto. Si hay ese tipo de control, yo enviaría a mi hija”. El plantel fue inspeccionado por Gayá y el ingeniero estructural experto en sismos Kit Miyamoto, quienes encontraron algunos daños estructurales en agrietamientos de columnas importantes que “hasta que no se reparen, no se pueden utilizar”.

El director de Proyectos de Edificios Públicos, Gerardo Crespo, aclaró que la idea es que los estudiantes acudan a estructuras seguras, pero la determinación final de apertura es decisión del secretario de Educación, Eligio Hernández. “El (ingeniero) estructural puede hacer las observaciones. Decir, tal vez, una escuela está parcialmente habitable”, pero no tomará la decisión final, añadió Crespo.

Melitza López, directora ejecutiva de Edificios Públicos, precisó: “Nosotros somos dueños de la estructura, pero el inquilino es el que toma la determinación de qué va a hacer. Hacemos la recomendación como dueños de las estructuras, pero el inquilino es quien decide si abre o no abre”. Las inspecciones en la escuelas del sur quedan en espera a medida de cómo vaya evolucionando la actividad sísmica, por lo que aún no se ha precisado una fecha en que concluyan las evaluaciones.

El comisionado de seguridad de Educación, César González, reiteró que hasta el momento las únicas dos regiones educativas que no abrirán el 28 de enero son Mayagüez y Ponce. “Los padres van a tener acceso a las certificación que hicieron los ingenieros”, indicó.

Comité asesor será esencial

Según González, la decisión de apertura recae, además, sobre un comité liderado por el asesor de infraestructura de La Fortaleza, Carlos Pesquera. “Ellos nos brindan una lista a nosotros donde nos dan la recomendación. El experto no es el secretario de Educación, los ingenieros nos hacen una recomendación, este comité evalúa la recomendación y este comité envía un listado al secretario, donde entonces el secretario comienza a movilizar a directores y maestros”.

“Los ingenieros van a decir qué áreas son las que se van a estar utilizando y cuáles no. Se acordonaría el área. Se utilizarían solamente los edificios que son aptos para recibir a los estudiantes y se trabajaría, entonces, sesión educativa mediante interlocking, instalación de módulos. Hay una serie de alternativas en la mesa bajo la evaluación del secretario”, detalló González.

En esa línea, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, propuso que hay escuelas cerradas que están en buenas condiciones, pese a los terremotos, por lo que sugirió que también sean inspeccionadas, entre ellas la Patria Pérez y la Rafael Martínez Nadal.