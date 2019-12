Representante dice que la Legislatura no ha recibido acuerdo de la AEE con bonistas

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, Víctor Parés Otero, dijo el miércoles, que la Legislatura todavía no ha sido consultada sobre el llamado acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y solamente puede entrar en dicho estudio una vez la administración radique un proyecto de ley sobre el asunto.

“Voy a dejar esto completamente claro, el tal famoso acuerdo tiene que ser plasmado en legislación, en un proyecto de ley, y enviado a la Cámara de Representantes y el Senado para su evaluación en detalle. Eso todavía no ha pasado. La Asamblea Legislativa comienza el estudio del acuerdo cuando se nos presenten ese proyecto, no antes. Por tal razón, cualquier argumento sobre que nosotros no hemos actuado al respeto es totalmente falso”, dijo el legislador en comunicación escrita.

“De la misma manera voy a ser categórico en esto, haciéndome eco de las palabras de nuestro Presidente y líder, Carlos ‘Johnny’ Méndez, no vamos a avalar ningún proyecto de ley que aumente el costo de los servicios de energía eléctrica a nuestra gente, eso no va a pasar y punto”, agregó el legislador afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Las expresiones de Parés Otero surgen luego de que Junta de Supervisión Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) solicitaran a la juez federal Laura Taylor Swain posponer la vista del 14 de enero en la cual se discutiría el acuerdo que tiene como base una reducción de 3 mil millones de dólares de la deuda de casi 9 mil millones de dólares que mantiene dicha corporación pública.

Por otra parte, Parés Otero recomendó que cualquier proyecto a ser radicado sobre este acuerdo debe contener, de manera clara y específica, todo y cada uno de los pasos a seguir, su impacto en el erario y los servicios al pueblo y, sobre todo, que el mismo represente una fuente segura de ahorros al pueblo.

“Cualquier sugerencia de acuerdo que venga del Ejecutivo tiene que contar con un desglose, especifico y con fuentes de pago reales, que delineen los ahorros que cualquier acuerdo generará y como esto sustituye otras partidas. Adicional, tiene que tomar en cuenta la necesidad de mitigar cualquier propuesta de recorte futuro en los servicios esenciales al pueblo. Menos de eso no será aceptable para nosotros”, concluyó.

