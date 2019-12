Vázquez no suelta prenda sobre planes de campaña

Pese a haber anunciado ayer que se lanzaría para el máximo puesto electivo en los comicios de 2020, la gobernadora Wanda Vázquez indicó que aún no cuenta con un equipo de campaña, aunque espera estar conformando ese grupo próximamente.

“Ayer el compromiso era notificarle al pueblo de Puerto Rico cuál era mi decisión. Vamos a trabajar ahora en conformar ese equipo que vamos a notificar eventualmente. Tenemos unos diez días para someter esa información a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y con muchísimo gusto vamos a dejarles saber quiénes conforman ese equipo”, dijo Vázquez en su primera conferencia de prensa desde que ayer en la tarde, a través de un video portal wandavazquezgobernadora.com, informara que buscaría mantenerse en la gobernación durante el próximo cuatrienio.

Por otro lado, la primera ejecutiva tampoco precisó cuándo estaría presentándole al país su programa de gobierno de cara a un posible término de cuatro años.

Bajo el panorama actual, Vázquez se estaría enfrentando en junio al ex comisionado residente Pedro Pierluisi en las primarias para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Te podría interesar:

“Eventualmente vamos a trabajar (un plan de gobierno). Hay muchas, muchas personas que se nos han acercado. Que quieren ayudarnos en esa y otras gestiones en beneficio del pueblo de Puerto Rico y cumplir con todos los requisitos no solo de la CEE, sino con presentarle al pueblo ese plan de gobierno. Cuando esté listo, con muchísimo gusto lo voy a dar a conocer”, señaló la mandataria.

Cuando se le preguntó quiénes son algunas de las personas que se han ofrecido para ayudar en la movilización de votantes del PNP de cara a una primaria, Vázquez fue igualmente evasiva.

“Tengo muchos líderes (que me favorecen). No quiero nombrar unos sí y otro no porque de eso no es que se trata. En su eventualidad ustedes lo van a ver y yo no debo decirlos, deben decirlo ellos. Así que yo voy a continuar haciendo el trabajo. Me he presentado al pueblo de Puerto Rico para dirigir los destinos de este país a partir de 2021 y le toca al pueblo decidir. Los que vayan a apoyar que lo hagan ellos públicamente. A mí quien me interesa además de los líderes del PNP es el pueblo”, subrayó Vázquez.

En pasados meses decenas de figuras del PNP se han alineado con la candidatura de Pedro Pierluisi para la gobernación.

En su mensaje pregrabado en el que anunció su propia candidatura, Vázquez, señaló que su “maquinaria” serías “tú”, en referencia al electorado.

A pesar de ello, Vázquez aseguró que nunca consideró seriamente aspirar como candidata independiente, si bien hace unas semanas afirmó que no descartaba “nada”.

“Yo soy PNP, siempre lo he sido. (Soy) estadista. Así que en ese sentido si yo iba a tomar una decisión la iba a tomar dentro de mi partido. Fue la consideración que hice y por eso estoy dispuesta dentro del PNP”, expresó Vázquez, quien aseguró que tomó la decisión de aspirar ayer, poco antes de grabar el video.

Te recomendamos este video: