Padrastro de conductor de UPS asesinado en Florida culpa a la policía

El padrastro del conductor de UPS que fue secuestrado y asesinado ayer luego de una dramática persecución en Florida, responsabilizó a la policía por el fallecimiento del joven de origen latino.

BREAKING: 19 officers fired into a UPS van that was hijacked in south Florida & used to lead police on a high speed chase, reports @DeFede of @CBSMiami who spoke to a senior law enforcement source.

4ppl are dead:

2 suspects

UPS driver

Bystander in car

pic.twitter.com/ZM5nPbmxQj

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 6, 2019